Brumotti di Striscia La Notizia becca il Suv di Chiara Ferragni in sosta vietata, lei: “Hai ragione”

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, ha beccato Chiara Ferragni per le strade di Milano per regalarle l'iconica "merdina", l'oggetto che consegna solitamente a chi occupa la strada in posti riservati a disabili o ai pedoni. Il ciclista e volto televisivo di Finale Ligure ha beccato, infatti, il Suv su cui viaggiava l'imprenditrice digitale in sosta vietata, con le quattro frecce, in via Monte Napoleone, nel cuore della città.

La risposta di Chiara Ferragni a Vittorio Brumotti

Dopo il Caso Pandoro e i diversi Tapiri, Striscia La Notizia ha deciso di fare un nuovo regalo a Chiara Ferragni consegnandole anche l'iconica ‘merdina'. Vittorio Brumotti ha beccato il Suv su cui viaggia l’influencer in sosta vietata con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore di Milano, e non ha potuto fare a meno di raggiungerla. Le ha fatto recapitare l'iconico oggetto facendole notare che ‘non si lascia l'auto così‘. A Brumotti, Chiara Ferragni ha risposto: "Hai ragione". Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia su Canale 5 dalle ore 20.35.

Chiara Ferragni è pronta a parlare con i magistrati

Intanto Chiara Ferragni sta ritornando alla sua vita tra social e impegni, dopo il silenzio assoluto. Dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata, ha inoltre rotto il silenzio e in una nota diffusa dai suoi legali ha dichiarato di voler parlare e rivelare tutta la verità sul caso Pandoro. "Chiara Ferragni è pronta a parlare e risponderà esclusivamente ai magistrati. In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl – si legge nella nota – ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".