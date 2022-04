Blind non crede al malore di Nicolas Vaporidis, l’attore non ci sta: “Biascicavo, porta rispetto” All’Isola dei famosi 2022, Blind ha espresso delle perplessità sul malore di Nicolas Vaporidis. Pronta la reazione dell’attore e dell’opinionista Vladimir Luxuria.

Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa giovedì 14 aprile, si è tornati a parlare del malore avuto da Nicolas Vaporidis dopo la prova del girarrosto. Tuttavia, alcuni concorrenti e in particolare Blind, non hanno creduto ai suoi problemi di salute. Hanno pensato fosse una scusa per poter mangiare. Blind ha dichiarato: "Di Nicolas mi danno fastidio un sacco di atteggiamenti. A me non ha fatto mai niente di male, ma in generale mi ha sempre dato fastidio".

La reazione di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha fatto roteare la sua borsetta e gli spettatori ormai sanno bene cosa significa. L'opinionista poi ha preso la parola e si è rivolta a Blind: "Posso dirti una cosa? Chi sei tu? Un dottore, per capire lo stato di salute di Nicolas dopo la prova? Io penso che su queste cose non si possa scherzare, né giudicare". E ha continuato:

"Se Nicolas l'ha fatto è un problema di coscienza suo, ma tu non sei un dottore che decide se Nicolas stia bene o meno. E se può stare sull'Isola. Non esageriamo, soprattutto sulla salute dei colleghi naufraghi".

Nicolas Vaporidis replica a Blind

Blind ha replicato a Vladimir Luxuria: "Se fossi un dottore non starei qui. Non ho esagerato e non ero l'unico a pensare questa cosa. Ora Nicolas fa vittimismo". Allora, è intervenuto il diretto interessato. Nicolas Vaporidis ha ribadito di essere stato molto male:

"Mi interessa relativamente quello che pensano da questo punto di vista perché è una vera mancanza di rispetto. Anche perché poi quando ci siamo rincontrati, tutti quanti mi hanno chiesto come stavo e mi ha fatto molto piacere. Ringrazio la signorilità di tutti, tranne Jeremias e Blind. Io sono rientrato in Palapa che biascicavo, per una sola e unica ragione, quella di tranquillizzare la mia famiglia perché non vedendomi per 20 minuti e stando fuori potevano preoccuparsi. Stavo male, non era bello vedermi biascicare davanti alle persone. Cerca di portare rispetto. Comunque ora sto bene, ho risolto il problema, ma in quel momento non stavo bene".

Edoardo Tavassi ha spiegato che anche lui all'inizio ha nutrito dei dubbi sul malore di Nicolas ma per un semplice motivo: "Mia sorella nella prima isola fece finta di stare male per andare a mangiare, pensavo fosse così anche per Nicolas".