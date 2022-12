Bianca Berlinguer contro Sigfrido Ranucci, critica in diretta per le ospitate da Floris Non si arresta la tensione tra i due. La conduttrice, in diretta, ringrazia Massimo Gramellini per l’ospitata e lancia una frecciata al conduttore di Report: “A differenza di altri colleghi di questa rete, viene da noi e resiste alla concorrenza”.

A cura di Andrea Parrella

Messaggi a distanza, tutt'altro che pacifici, tra Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci. La conduttrice di Cartabianca ha lanciato una frecciatina al collega di Rai3 nel corso della puntata di martedì 6 dicembre, contestandogli in maniera tutt'altro che velata la presenza in trasmissione a diMartedì, programma di La7 condotto da Giovanni Floris e in onda proprio nello stesso orario di Cartabianca.

Il momento in diretta a Cartabianca

Durante la puntata del 6 dicembre Bianca Berlinguer ha infatti ospitato Massimo Gramellini, editorialista e conduttore de Le Parole, proprio su Rai3. A margine del suo intervento del giornalista, nel ringraziarlo per la sua presenza in studio, Bianca Berlinguer ha detto, sorridendo:

“Grazie tantissimo a Massimo Gramellini che a differenza di altri colleghi di questa rete, viene da noi e resiste alla concorrenza“.

Ranucci ospite a diMartedì

Impossibile non vedere un chiaro riferimento al conduttore di Report, più volte presente proprio da Floris negli ultimi anni, l'ultima il 29 novembre. Ma che tra Berlinguer e Ranucci non vi sia simpatia reciproca è cosa ben nota, visto che nemmeno il presentatore di Report è stato dolce nei confronti della collega ed ex direttrice del Tg3. In passato, interrogato proprio sulla questione delle sue ospitate nei programmi della concorrenza, Ranucci aveva ribattuto contestando esattamente la stessa cosa a Berlinguer, precisando:

La possibilità di difendere la serietà e il prestigio di una trasmissione storica della Rai anche in un programma di una televisione privata, è un valore aggiunto? Secondo me sì. Soprattutto se altri non ti invitano. Promuovere, come ho fatto, la prossima puntata di lunedì è un valore aggiunto? Secondo me sì. Dunque la mia partecipazione era autorizzata. Lo era invece chi si è fatto intervistare dalla televisione privata mentre portava a passeggio il cane?.

Il riferimento di Ranucci era alla breve intervista rilasciata da Bianca Berlinguer a Non è l'Arena, programma per altro in onda su quella stessa La7 di diMartedì.