Beppe Vessicchio ad Amici fa esplodere Twitter: “Ma come fai a dare l’ultimo posto a Crytical?” il passaggio di Beppe Vessicchio nell’ultimo pomeridiano del programma di Maria De Filippi ha fatto scatenare i social.

Beppe Vessicchio è stata la guest star che ha permesso a Maria De Filippi di svoltare il pomeriggio di domenica 6 marzo. Grande giudice aggiunto nel pomeridiano di Amici 21, l'ultimo prima del serale di 18 marzo, e con finale a sorpresa come da anticipazioni: gli alunni sono stati tutti ammessi. Ma intanto, il passaggio di Beppe Vessicchio nel programma ha scatenato i social.

Beppe Vessicchio criticato per aver bocciato Crytical

Nel corso della puntata pomeridiana, quando Beppe Vessicchio ha giudicato i cantanti dopo l'esibizione corale di 50 special dei Luna Pop, su Twitter non hanno gradito l'espressione della classifica finale data dal maestro di musica e direttore di orchestra. Ecco la sua classifica: LDA, Calma, Gio Montana e ultimo posto per Crytical. Proprio questa classifica non è piaciuta ai fan di Crytical. Per fortuna, tutti e 18 gli allievi alla fine saranno ammessi al finale.

LDA è il primo a ottenere la maglia d'oro

LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, è stato il primo a ottenere la maglia d'oro e quindi passare al serale, che rappresenta la vera fase finale di Amici di Maria De Filippi. L'artista ha voluto ringraziare "chi ci è sempre stato, da sempre", quindi anche suo padre Gigi D'Alessio. Nonostante tutto, l'integerrima Celentano non è convinta: "Non gli avrei dato la maglia del serale".

Il serale di Amici

Si va dunque verso il serale di Amici di Maria De Filippi in quella che sarà la ventunesima edizione di questo talent che inizierà il 19 marzo. Tra i concorrenti che hanno già ottenuto la maglia per il serale ci sono LDA, Carola, Michele, Dario, Alex, Sissi, Albe, Aisha, Serena e John Erik. In totale la scuola prevede 14 posti per l'accesso al serale, ma alla fine secondo le anticipazioni siamo arrivati a sapere che l'ammissione all'atteso serale vale per tutti e 18 i concorrenti del pomeridiano.