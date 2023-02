Benedetta ad Amici 22: “Ho sofferto di bulimia tre anni fa, ora ho paura di ricaderci” Ad Amici 22 Benedetta Vari ha raccontato del suo passato e della paura che gli stessi errori fatti possano ripetersi. Smise di ballare per stare vicino alla madre che lottava contro alcuni problemi di salute, “tre anni fa sono caduta nella bulimia. Ho paura di ricascare di nuovo in quel meccanismo che mi fa male”.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici 22 giovedì 9 febbraio è strato mostrato lo sfogo di Benedetta Vari, la nuova ballerina della scuola entrata per volontà di Raimondo Todaro. Durante la lezione è stata colta da un momento di sconforto dovuto alle sue insicurezze e agli episodi che hanno segnato la sua vita: si è confidata con il maestro e la ballerina Francesca Tocca.

Le parole di Benedetta Vari

Tra le lacrime la ballerina Benedetta Vari ha raccontato: "Mi mette stress che non riesco a fare ciò che mi chiedete, non mi sento reattiva. Sono venuta qua perché credevo di non essere più come prima, mi sentivo che gli anni mi avessero fatta crescere. Invece sono sempre la solita cretina a pensare. Pensavo non mi interessasse il pensiero delle persone. Quando ho smesso di ballare mi accorsi dei miei sbagli, facevo cose brutte per me stessa". La nuova allieva di Amici 22 ha spiegato di aver paura di rientrare nello stesso "loop", "di ricascare di nuovo in quel meccanismo che mi fa male".

Parlo di problemi alimentari, non c'entra niente ma è lo stesso meccanismo. Ho paura di poter ricadere in quella situazione. Ero bulimica, secondo il mio cervello credevo di aver esagerato e da lì ho continuato a comportarmi così. Non faccio queste cose da tre anni. Mi sento inadatta di nuovo.

"Mi dispiace perché non volevo dirlo": la ballerina singhiozzando ha spiegato che in questi anni non pensava più di non essere all'altezza.

Leggi anche Samu vince la sfida e resta nella scuola di Amici 22

Il mio timore è dato da me, mi inca**o da sola. Forse non ci credo io, non credo alle cose che mi vengono dette. Io credo di potercela fare, ci credo in questa cosa.

"Avevo smesso di ballare per stare con mia madre"

Benedetta Vari aveva già raccontato alcuni aneddoti del suo passato. Iniziò a ballare a 4 anni, da lì ha scoperto la sua passione: "Tre anni fa ho smesso per un problema di mia madre, cercai di starle vicino continuando a ballare. Poi ero distratta e assente, non me la sentivo di andare avanti con gli allenamenti e le gare. Mi sembrava superfluo rispetto a quello che stava succedendo". Nonostante sia stato difficile riprendere a danzare, ce l'ha fatta ad entrare nella scuola di Amici per coltivare il suo sogno: