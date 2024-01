Beatrice Luzzi su Greta Rossetti: “Sfacciata e smaliziata, al GF recita. Vuole ripulirsi l’immagine” Beatrice Luzzi ha avuto un duro confronto con Vittorio Menozzi ieri sera al GF. Ha accusato il suo inquilino di essersi schierato con Perla e Greta, anziché mostrarle solidarietà. Sull’ex tentatrice ha commentato: “È andata a Temptation Island e mo si sconvolge per la battuta di Stefano Miele?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello, ieri sera, ha discusso con Vittorio Menozzi. Ritiene che il concorrente si sia schierato con Greta Rossetti e Perla Vatiero dopo lo scontro che quest'ultima ha avuto con lei in puntata. "Non vedo l'ora di vederti fuori da qui, così capirai chi è Greta Rossetti" ha dichiarato l'attrice al suo inquilino prima di attaccare l'ex tentatrice: "È smaliziata, poi si sconvolge per la battuta (di Stefano Miele, ndr). Sta recitando".

Le parole di Beatrice Luzzi a Vittorio Menozzi

Beatrice Luzzi non ha apprezzato il fatto che Vittorio Menozzi, dopo lo scontro in diretta con Perla Vatiero, non abbia riservato per lei una parola o un gesto di solidarietà. Queste le parole all'inquilino: "Hai fatto la tua scelta perché nel momento in cui dai attenzione a Perla e a Greta e ma e non riservi neanche una parola d'affetto o di solidarietà o protezione, hai fatto una scelta. Nel momento in cui mi scontro contro tanta volgarità e tu non hai avuto l'affetto di venirmi a dire una parola sul tema, tu non solo non ti sei schierato, ti sei schierato dalla loro parte. Fai tanto l'intelligente, poi cadi dalle nuvole. Le hai dato il bacino della buonanotte (a Perla, ndr) nella sera stessa in cui sono stata infangata. Ma porca miseria, un po' di lealtà, un po' di stile. Vuol dire tanto per me, soprattutto per lei. Mi spu**ani in questo modo".

Vittorio Menozzi ha provato a giustificarsi, sostenendo di non essersi schierato. Ha così accusato l'attrice di essere "troppo drastica". Così la Luzzi ha replicato: "Sto reggendo il programma da mesi, sulla pelle mia, e non solo te ne rendi conto, non mi mostri solidarietà. Fai due o tre passi indietro. Non ho insultato nessuno, non ho alzato la voce, ho fatto parlare una pazza finché non mi ha fatto dire mezza parola. Eppure tu, quando esco da questi confronti, ti vergogni, fai due passi indietro, dai il bacetto a Perla, senza renderti conto".

Le parole contro Greta Rossetti

Beatrice Luzzi sembrava aver trovato un'intesa con Greta Rossetti, ma ora è del tutto svanita. L'attrice non ha apprezzato il fatto che l'ex tentatrice abbia difeso Perla Vatiero dopo lo scontro in diretta al GF. Nel lungo discorso a Vittorio Menozzi, la Luzzi ha così detto la sua sull'inquilina: "Quella è andata a fare la tentatrice a Temptation Island e mo si sconvolge per quella battuta (di Stefano Miele, ndr)? Ha fatto avances sfacciate, è smaliziata. Ma a chi vogliamo prendere in giro? Ma ti ricordi quando è entrata come si comportava? Ti saltava addosso, ti diceva ‘dammi un bacio in bocca'. Lei è furbissima, ho capito tutto, sta recitando completamente". Durante il confronto acceso, ha poi dichiarato: "Guarda non vedo l'ora di vedervi fuori da qua, così capirai chi è (Greta, ndr) non vedo l'ora. Non chiamarmi però, pensami e basta".

L'amicizia di Greta Rossetti con Perla Vatiero, secondo il parere della Luzzi, è una strategia: "Secondo te non è una strategia essere amica di Perla per uscire da questo triangolo, ripulirsi l'immagine e avere riscontro sui social? Secondo te non è così?" ha concluso, lasciando il suo inquilino perplesso.