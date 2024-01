GF, il pianto di Greta Rossetti dopo le parole di Stefano Miele: “Mi ha detto una cosa terribile” Greta Rossetti ha avuto uno scontro con Stefano Miele, che secondo la gieffina le si è rivolto in maniera volgare e offensiva. I due hanno anche provato a chiarirsi, con l’ammissione da parte del gieffino di aver esagerato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefano Miele si è rivelato un personaggio particolarmente controverso, in più occasioni, infatti, non sono mancati battibecchi e confronti con altri coinquilini della Casa, come quello consumatosi con Perla Vatiero. A distanza di poche ore, però, è il turno anche di Greta Rossetti, particolarmente scossa per una frase che il gieffino le ha rivolto, tanto da portarla alle lacrime.

Come è iniziata la discussione

La discussione sarebbe iniziato nel corso di una iniziale chiacchiera tra Perla e Greta che, ovviamente, parlavano del rispettivo rapporto con Mirko Brunetti. L'ex tentatrice, quindi, ha provato a fare un'analisi di quanto è successo tra loro, dicendo: "Lui amava solo te e non me. Non mi ha mai amata. In quel momento ha visto in me un porto sicuro ed è per quello che ci siamo frequentati". Stefano Miele, che era lì accanto, non ha esitato a commentare dicendo: "Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex". Greta, piuttosto risentita, ha risposto dicendo: "No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica". Miele, poi, ha detto qualcos'altro che ha procurato una reazione immediata da parte della gieffina, che si è rifugiata in bagno, abbandonandosi ad un pianto.

Cosa ha detto Stefano Miele a Greta Rossetti

Parlando con Sergio, in serata, Greta ha spiegato il perché della sua reazione, sottolineando come le parole di Stefano Miele l'avessero particolarmente toccata, perché volgari e indiscrete:

Non è solo il fatto che ha detto che sono patetica, ma quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare.

Tra i due, poi, c'è stato un chiarimento con Greta che rivolgendosi allo stilista ha ribadito: "Io credo alle scuse quando sono sentite e quando riconosci di aver sbagliato. Prima ti ho sentito che hai detto ‘non ho detto bruttissime parole’. Quindi se non riconosci che sono parole davvero brutte allora le scuse non valgono. Dici che sono solo indelicate? Mi hai dato della patetica e poi un’altra frase". Il gieffino, quindi, avrebbe ammesso di aver esagerato, chiudendo così la questione.