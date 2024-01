Beatrice Luzzi spiega perché ha deciso di tornare al GF: “Mio padre mi disse di non mollare” Beatrice Luzzi racconta a Fiordaliso cosa l’ha spinta a tornare in gioco al Grande Fratello dopo il lutto: “Mio padre mi disse di non mollare, la mia famiglia mi ha spronato. Poi è anche lavoro”, le parole alla sua inquilina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Beatrice Luzzi ha raccontato a Fiordeliso cosa si nasconde dietro la sua decisione di fare rientro nella casa del Grande Fratello dopo l'uscita forzata. L'attrice nella puntata del reality dell'8 gennaio ha varcato nuovamente la porta rossa dopo essere stata fuori dalle mura di Cinecittà per cinque giorni a causa della morte di suo padre. Nonostante non fosse stata annunciata come definitiva la sua assenza, molti telespettatori temevano di non rivederla più in gioco. La Luzzi ieri pomeriggio ha rivelato che la sua famiglia l'ha spronata a riprendere il percorso nel programma nel quale era diventata inevitabilmente protagonista.

Le parole di Beatrice Luzzi sul suo rientro al GF

Beatrice Luzzi ieri pomeriggio ha raccontato a Fiordeliso che, mentre era fuori per affrontare il lutto insieme ai suoi cari, è stata spronata a fare rientro nella casa del Grande Fratello per proseguire il percorso che aveva interrotto. "I miei figli volevano che tornassi, così come Alessandro. Tutti, anche i parenti, volevano che tornassi. Più di tutto è il discorso che facevamo ieri, lo stesso che ha detto papà. Mi disse "stavolta non mollare". Poi non dimentichiamo che è anche lavoro" ha rivelato l'attrice sottolineando anche di essersi assicurata che sua madre stesse in buona compagnia durante la sua assenza. "Sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre, ho avuto fortuna. Mia sorella è sollevata, tranquilla e ricomincerà a viaggiare" ha aggiunto.

Il rientro al GF nella puntata di lunedì 8 gennaio

Quando Beatrice Luzzi ha fatto rientro nella casa del Grande Fratello nella puntata dell'8 gennaio, ha raccontato ai suoi inquilini la sua situazione e le emozioni contrastanti provate prima di decidere di tornare in gioco. Le sue parole:

Mi sono ricordata delle parole di mio padre nell'ultimo incontro a Natale, quando mia ha detto: "Questa volta non mollare, non come le altre volte, vai fino in fondo, finché riesci". E quindi sapendo che mia madre ha molte persone ad assisterla, tra cui i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso rappresentando i valori con cui sono stata cresciuta, valori di responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri. Spero che tutti noi si riesca a fare un passo in avanti, anche alla luce di questo dolorosissimo evento capitato a me, ma credo a tutti noi. Perché alla fine, comunque, ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, ben trovati.