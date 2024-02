Beatrice Luzzi crolla al Grande Fratello: “Superato il limite, sto cercando di non morire” Beatrice Luzzi ieri pomeriggio è crollata. Al Grande Fratello ha trascorso gran parte della giornata sul divano in giardino e quando Letizia Petris ha provato a consolarla l’ha cacciata via: “Voglio stare da sola, sono piena di orrori, sto cercando di non morire”. Anche Perla ha cercato un confronto: “Appena rimetto a posto i pezzi vengo io da te”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Luzzi nelle ultime ore è crollata. La concorrente del Grande Fratello si è isolata dal resto del gruppo per tutto il giorno ed ha chiesto ai suoi inquilini di lasciarla da sola. Stefano Miele, poi Letizia Petris, infine Perla Vatiero hanno provato ad avvicinarsi nel tentativo di consolarla, ma l'attrice ha cacciato via tutti: "Non voglio sembrare maleducata, ma non ho voglia di parlare". Beatrice Luzzi è una delle protagoniste del reality: sempre al centro di forti discussioni, nell'ultima puntata i concorrenti hanno sostenuto che sia lei la responsabile dell'eliminazione di Vittorio Menozzi.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ieri ha trascorso gran parte della serata sul divano esterno, in giardino. L'attrice non ha voluto nessuno al suo fianco e quando Letizia Petris ha provato a consolarla, ha confessato le sue sensazioni invitandola ad allontanarsi:

Non ho voglia di parlare, scusa. Non ho voglia neanche di ascoltarti. Sono piena di orrori, sto cercando di non morire. Lasciatemi stare, così tra qualche giorno mi riprendo. Voglio stare da sola, non ho alternative. Mi guardano i miei figli, voglio riprendermi. Prima o poi tornerò, non ho alternative. Ora preferisco stare da sola.

Vicina a lei anche Perla Vatiero, il tentativo di chiarimento

Nel corso della serata anche Perla Vatiero ha cercato un confronto con Beatrice Luzzi. La concorrente si è avvicinata all'attrice per provare a mettere un punto alle loro continue liti. "Così ti fai del male, ti stressi mentalmente" ha sostenuto la Vatiero. Beatrice Luzzi, però, ha cacciato via anche lei dopo Letizia Petris sostenendo di aver bisogno di sfogarsi da sola: "Devo recuperare un po' di forze, poi ne parliamo. Ora sono oltre il limite. Non voglio sembrare maleducata, ma preferisco stare da sola. Non riesco a parlare, a ragionare, non riesco a fare niente. Sto solo smaltendo un po' di shock, poi mi riprendo. Sono un po' sotto shock. Troppe cose, troppo tempo. Ti supplico, apprezzo molto, ma voglio stare da sola. Tornerò", le parole. "Su alcune cose ho sbagliato, non dovevo dire certe cose. Viviamo in un contesto stressante, vorrei trovare un punto d'incontro per ripartire da zero. Mi fa male vederti così" ha aggiunto Perla Vatiero prima di invitarla a chiamarla quando vorrà chiarire. "Appena rimetto in piedi i pezzi torno, sono spappolata ora" ha concluso la Luzzi.