Grecia Colmenares e l'accesa lite con Beatrice Luzzi al GF: "È colpa tua se Vittorio è uscito"

Tensioni nella casa del Grande Fratello dopo l'eliminazione di Vittorio Menozzi. Nella puntata del 13 febbraio, il modello ha perso al televoto e ha dovuto lasciare definitivamente il reality. Tra gli inquilini, c'è chi crede che sia Beatrice Luzzi la responsabile della sua uscita.

Grecia Colmenares attacca Beatrice Luzzi

La prima ad andare contro a Beatrice Luzzi è stata Grecia Colmenares, convinta che Vittorio sia stato eliminato per colpa sua. "È colpa tua se è uscito", ha ribadito più volte l'attrice spagnola, dando vita a un'accesa discussione. La coinquilina sostiene di non averlo mai nominato, quindi di non essere in alcun modo responsabile:

Non l'ho mai nominato e mai lo avrei fatto. Il problema è chi ha nominato Vittorio e siete stati in tre. Ho avuto un problema con lui, è vero, ma sono la più dispiaciuta di tutti. È uscito perché incoerente.

Simona Tagli difende Beatrice, mentre Anita e Perla la attaccano

Ad attaccare Beatrice Luzzi sono state anche Perla Vatiero e Anita Olivieri, entrambe convinte che l'attrice sia resposabile dell'uscita di Vittorio. "Senza microfoni, hai detto che lo volevi eliminare. Usi la tua forza caratteriale per distruggere gli altri", ha spiegato l'ex protagonista di Temptation Island. "Dicevi al pubblico di farlo. Basta che qualcuno dica qualcosa di diverso da te, e tu lo distruggi", ha spiegato Anita. "Non stare a difenderlo, di te non mi ha mai parlato bene", ha ribattuto l'attrice.

A prendere le difese di Luzzi, invece, è stata la nuova arrivata Simona Tagli: "A conti fatti, non è stata lei a votarlo, ma voi. C'è un ‘uno contro tutti'. Sono arrivata a gioco iniziato, è vero che non ho vissuto tante cose, però questo è quello che vedo".