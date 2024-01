Beatrice Luzzi balla nella Casa del GF, Giselda Torresan: “Scenette strappalacrime fino al giorno prima” Giselda Torresan attacca Beatrice Luzzi dopo averla vista ballare nella Casa del Grande Fratello. “Scenette strappalacrime fino al giorno prima”, è il commento dell’ex gieffina, probabilmente furiosa per una frase utilizzata dall’attrice per descriverla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sta facendo il giro della rete un commento di Giselda Torresan a proposito di Beatrice Luzzi. Commentando un video che mostra l’attrice ballare nella Casa del Grande Fratello, la ex concorrente ha fatto riferimento allo stato d’animo di profonda prostrazione cui si era lasciata andare Luzzi fino a qualche ora prima, delusa per essere andata a festeggiare in una spa nello stesso giorno in cui, all’esterno della Casa, si celebrava la cerimonia di sepoltura del padre.

Che cosa ha scritto Giselda Torresan

“E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime”, è stato il commento di Giselda sotto un post pubblicato su Instagram dalla pagina GFVipnews. Parole di fuoco che i fan di Beatrice hanno comprensibilmente poco gradito, accusando Torresan di avere attaccato la ex coinquilina in un momento particolarmente difficile della sua vita. Ma da che cosa nasce questo attacco frontale dell’ex operaia nei confronti dell’attrice?

Beatrice Luzzi: “Giselda vestita e truccata, sembrava una pornostar”

Giselda potrebbe essersi infastidita perché, qualche ora prima del commento pubblicato su Instagram a proposito di Beatrice, quest’ultima aveva pronunciato una frase nei suoi confronti probabilmente ritenuta offensiva dalla diretta interessata. “La montanara parlava della montagna, del Monte Grappa. Lei ha svoltato, per lei era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante, alla fine la acchitavano, le davano i vestiti, la truccavano e sembrava una po*nostar, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato, non aveva mai fatto niente…”, era stata la frase di Beatrice che ha dato luogo alla replica piccata di quella che lei stessa ha definito “la montanara”. Uno scontro a distanza che potrebbe trovare uno spazio nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, prevista eccezionalmente per martedì 23 gennaio.