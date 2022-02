Basciano in nomination potrebbe separarsi da Sophie: “Se dovessi uscire, tu lotta fino alla fine” Alessandro Basciano è in nomination e rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. In attesa del verdetto, si lascia andare a un momento di tenerezza con Sophie Codegoni, verso cui i sentimenti sono sempre più forti.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Basciano potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di stasera, lunedì 21 febbraio. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito in nomination d'ufficio per via di alcuni atteggiamenti aggressivi avuti durante una discussione con Sophie Codegoni. Ed è proprio lei la persona di cui sentirà più la mancanza se abbandonare il reality. E così si lascia andare a un momento di tenerezza, stringendola tra le braccia, in quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni nella casa più spiata d'Italia.

Basciano fa una raccomandazione a Sophie

Dal momento che la sua avventura al GF Vip potrebbe finire presto, Basciano si concede qualche momento di intimità e tenerezza con Sophie. La stringe tra le braccia in giardino e parlandole con voce bassa le dice di tenere duro, anche se lui dovesse essere eliminato dal gioco: "Se dovessi uscire combatti fino alla fine per rimanere qui dentro. Ti trasmetto tutte le energie, basta che arrivi fino alla fine. E te lo dissi fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare, ce la fai". Il gieffino le fa poi una promessa per il futuro: "Poi fuori faccio il panico, questo te lo prometto".

L'amore tra Sophie e Alessandro Basciano

Il sentimento tra l'ex corteggiatore e l'ex tronista di Uomini e Donne è cresciuto piano piano nella casa del GF Vip. L'attrazione fisica tra i due è stata immediata, ma la conoscenza è avvenuta a piccoli passi, giorno dopo giorno. I due sono entrati in sintonia, si sono lasciati andare a momenti di tenerezza e intimità, come il San Valentino che hanno potuto passare nella Love Boat. E come ogni coppia, specie se insieme 24 ore su 24, non sono mancate discussioni e battibecchi, che li hanno portati in diverse occasioni a prendere le distanze uno dall'altra. Tuttavia, la complicità e l'amore li hanno sempre fatti riavvicinare e lei ha sempre preso le sue difese, anche nell'ultima discussione che gli è costata un provvedimento disciplinare.