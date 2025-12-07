Barbara D’Urso va in ospedale e paga il ticket, Selvaggia Lucarelli: “Non c’è bisogno di dirlo, lo paghiamo tutti”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Barbara D'Urso il percorso a Ballando con le stelle si è fatto in salita. La concorrente ha ballato con il tutore. In un video trasmesso poco prima dell'esibizione della puntata di sabato 6 dicembre ha spiegato: "Sono andata avanti con gli antidolororifici, quando usi gli antidolorifici il dolore non ce l'hai e quindi lavori". E ha precisato che sono ormai venti giorni che fa finta di niente, nonostante il dolore. Sabato scorso si è fatta male in diretta dopo la presa finale. Il giorno dopo è andata a Domenica In: "Da Mara Venier sentivo dolore, sono tornata a casa distrutta. Poi sono andata in ospedale, ho pagato il mio ticket e sono andata nel reparto ortopedia per capire".

Quindi ha spiegato a Milly Carlucci che la situazione sta peggiorando: "L'anca è peggiorata, si sta cicatrizzando, c'è un distacco del tendine. Non ho mai detto niente. Il dottore dice che devo tenere il tutore per una settimana e poi potrei guarire in quindici giorni. Ma io voglio continuare a ballare, non mi ritiro". Ha aggiunto anche di non potere più piegare la spalla liberamente. In sala prove è apparsa avvilita: "Ballare così è orribile, è faticosissimo, tira tutto, fa male".

La critica di Selvaggia Lucarelli. Barbara D'Urso ha portato a termine la sua esibizione con il tutore. Carolyn Smith si è detta dispiaciuta: "Mi dispiace tantissimo che ti sei fatta male". Ma si è complimentata per la coreografia. Anche secondo Ivan Zazzaroni i piedi erano perfetti. Selvaggia Lucarelli, prima di esprimere il suo giudizio, ha fatto un appunto a Barbara D'Urso. La giurata le ha spiegato che non era necessario dire di avere pagato il ticket perché lo pagano tutti:

Mi ha molto appassionato la storia che hai pagato il ticket, l'ho trovata meravigliosa, stupenda, una persona semplice che paga il ticket.

Ha punzecchiato ironica. Barbara D'Urso ha replicato: "Pagando le tasse come tutti sono andata in un ospedale e ho pagato il ticket". Ma Lucarelli ha tagliato corto: "Non c'era bisogno di dirlo, lo paghiamo tutti. Veniamo al ballo, che è la cosa di cui vogliamo parlare". Quindi ha detto di avere trovato la coreografia fatta bene ma ritiene che Pasquale La Rocca si sia un po' impigrito: "Anche con ballerine ammaccate hai fatto delle cose incredibili, questa era una cosa un po' pigra". Alberto Matano si è detto in disaccordo con lei: "Se Barbara si è fatta male è perché la coppia è stata audace, c'è stato impegno, disciplina e dedizione. È un percorso che dobbiamo applaudire". Selvaggia Lucarelli è rimasta ferma sulla sua posizione e ha dato 6 alla coppia. Quaranta punti totali per loro.