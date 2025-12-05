Ballando con le stelle, cambiano le regole della semifinale: cosa succederà al ripescaggio sabato 6 dicembre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'avventura di Ballando con le stelle sta per giungere al termine, mancano tre puntate e si decreterà il vincitore di questa edizione, ma ci saranno alcuni cambiamenti, relative alla fase del ripescaggio. La manche in cui alcune coppie che sono state eliminate nelle precedenti puntate potrebbero rientrare in gara, si terrà sabato 6 dicembre, ma come ha annunciato anche Milly Carlucci ci sarà un bel colpo di scena.

Le regole della prima semifinale di Ballando con le stelle

Nelle precedenti edizioni dello show danzante di Rai1, con la manche del ripescaggio una delle coppie ormai "in panchina" tornava a gareggiare con gli altri concorrenti che si erano salvati nel corso delle puntate, puntando così al premio finale. Ma è stata proprio la conduttrice, durante un collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, ad annunciare dei colpi di scena. Carlucci, quindi, ha spiegato:

C’è una trappola per i semifinalisti, perché non è detto che tutti vadano avanti, anzi, diciamo che sono in pericolo. I semifinalisti avranno la loro manche di gara con un’eliminazione. Quindi non è detto che tutti accederanno alla puntata successiva, che è la seconda semifinale.

La padrona di casa di Ballando, quindi, ha spiegato che sarà solo nella seconda semifinale che si deciderà chi accederà alla puntata conclusiva dello show: "Nessuno starà tranquillo" ha aggiunto, introducendo un colpo di scena non indifferente per i concorrenti.

Il rientro di due coppie al ripescaggio

Tra le novità, inoltre, anche quella che vede al possibilità per due coppie di rientrare dopo lo spareggio. Lo spunto è stato fornito proprio da Caterina Balivo, che ha sottolineato come la partecipazione di Francesca Fialdini che "gioca in un altro campionato" possa compromettere il passaggio delle altre coppie che, pure, potrebbero essere meritevoli di una seconda chance. Carlucci, allora, ha esordito dicendo: "Ma infatti passeranno" per poi lasciar cadere l'affermazione, ma lasciando intendere che il rientro di due coppie dopo la prima semifinale, non sarebbe da escludere.