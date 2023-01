Bacio gay a Un posto al Sole, scoppiano le polemiche: “Turbate i minori” Dopo la puntata del 2 gennaio di Un Posto al Sole, in cui Sasà Cerruti e Castrese si scambiano un bacio fugace, alcuni spettatori hanno avuto da ridire sul fatto che sia stata trasmessa una scena di questo tipo. Eppure, tornando indietro di qualche anno, già c’era stato nella soap il racconto di un amore omosessuale.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 2 gennaio di Un posto al sole, è andata in onda una scena romantica con protagonisti Cosimo Alberti e Peppe Romano, interpreti rispettivamente di Salvatore Cerruti e Castrese, che si scambiano un bacio nella notte di Capodanno. Il momento, sebbene sia durato davvero poco, ha scatenato alcune polemiche sui social, dove sono apparsi commenti di chi criticava la scelta della soap di mandare in onda un contenuto che "avrebbe potuto turbare i minori". In realtà, però, un bacio tra due uomini già era stato trasmesso nella storia della soap di Rai3.

Le polemiche contro la scena di Upas

Alcuni fan della soap non hanno apprezzato la scena mandata in onda in una fascia delicata come l'access prime time, ed è stato proprio questo uno dei motivi che ha spinto alcuni utenti sui social a manifestare il loro dissenso. C'è chi ha scritto: "Sono scene che se c'è un minore possono turbare, non condivido", altri hanno tirato in ballo anche la religione: "Vergognatevi che state scatenando l'ira di Dio! Non vi è bastato un virus e le guerre per il mondo?". Commenti piuttosto forti che sono stati anche contestati da altri utenti su Twitter dove, tra l'altro, esiste un hashtag dedicato alla soap opera, utilizzato dagli appassionati delle vicende che interessano i protagonisti.

C'era già stato un bacio gay nella soap

Eppure, non è la prima volta che capita di assistere ad una scena omosessuale. Il personaggio di Salvatore Cerruti, dichiaratamente gay, portava avanti da numerose puntate una relazione, poi finita, con un medico, ma per arrivare al primo racconto di un amore tra due uomini, è necessario tornare a ritroso nel tempo di almeno otto anni. Gli assidui spettatori della soap ricorderanno la storia del giovane Sandro Ferri, interpretato da Alessio Chiodini, figlio minore del noto imprenditore Roberto Ferri, che aveva scoperto di provare attrazione per un allievo della scuola di teatro da lui frequentata, ovvero Claudio Parenti che ha il volto di Gabriele Agnani. I due iniziano a schivarsi, per poi cadere l'uno nelle braccia dell'altro e vivere una storia nell'ombra e piuttosto tormentata che, però, ha portato il personaggio di Sandro ad affrontare una crescita personale davvero importante.