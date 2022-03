Avanti un altro, da sabato in onda le puntate registrate prima del Covid Termina la nuova stagione di Avanti un altro, collocato nella fascia pre-serale di Mediaset. Ma dopo quasi due anni dalle registrazioni a partire dal 12 marzo, verranno mandate in onda le puntate che non sono mai state trasmesse a causa dell’emergenza coronavirus.

A cura di Ilaria Costabile

La stagione di Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis nella fascia pre-serale di Canale 5, sta per giungere al termine e infatti venerdì 11 marzo sarà mandata in onda l'ultima delle nuove puntate. A partire da sabato 12, quindi, andranno in onda tutte le puntate che sono state registrate prima del Covid e che, poi, la Mediaset ha tenuto a deposito. Il programma, poi, tornerà in prima serata a partire dalla prossima primavera, dopo lo stop dello scorso febbraio.

Le puntate registrate arrivano in tv

Gli affezionati alla trasmissione, quindi, potranno tirare un sospiro di sollievo, sapendo che i loro beniamini non li abbandoneranno e continueranno a fargli compagnia. Un programma come Avanti un altro, che macina picchi di ascolti nella fascia pre-serale della settimana è un bottino troppo ghiotto perché l'emittente possa perdere di vista l'opportunità di continuare a mandarlo in onda. Ed è così che, finalmente, arrivano le cinquanta puntate registrate prima dell'emergenza coronavirus, e che Mediaset non ha mai mandato in onda, lasciando perplesso lo stesso Paolo Bonolis che in più occasioni si è chiesto come mai non fossero state trasmesse le puntate, dal momento che non era più possibile fare programmi in presenza a causa della pandemia. Ovviamente il contesto sarà totalmente diverso, sembrerà un'altra epoca quella trasmessa in tv, dove non ci sono distanziamenti, mascherine e tensione per il virus che circola.

Avanti un altro pure di sera

Avanti un altro si è ormai confermato uno dei prodotti di punta della rete ammiraglia Mediaset e, infatti, il connubio tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, accompagnati dal parterre più che ricco di concorrenti e personaggi fissi dello show è diventato una vera è propria garanzia di divertimento e di intrattenimento. Una ragione in più, quindi, per riportare lo show in prima serata, probabilmente la domenica, a partire dalla prossima primavera, lasciando lo spazio del pre-serale a qualche altra trasmissione.