Ascolti tv venerdì 7 novembre, chi ha vinto tra Tale e quale show e Tradimento

Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 7 novembre. Chi ha vinto tra la finale di Tale e quale show e Tradimento: lo show di Carlo Conti conquista la vetta. La sfida dell’access tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna: Gerry Scotti è imprendibile.

Gli ascolti TV di venerdì 7 novembre. In prima serata, Canale5 ha proposto la soap turca Tradimento con l'episodio 208 della seconda stagione. Rai1 ha trasmesso la finale dello show musicale Tale e quale Show condotto da Carlo Conti. Ha trionfato Tony Maiello nell'edizione 2025, così come la gara degli ascolti è stata vinta agevolmente da Rai1. La sfida dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: il game show di Gerry Scotti fa 5.3 milioni di spettatori. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 7 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Tale e quale Show e Tradimento

In prima serata, Rai1 ha proposto Tale e quale Show, lo show musicale condotto da Carlo Conti in cui 10 celebrities si sfidano trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente. Il programma vince la serata di venerdì 7 novembre ed è stato seguito da 3.142.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 appuntamento con Tradimento, la soap turca con l'episodio 208 della seconda stagione. La serie si è fermata a 2.199.000 spettatori con il 14.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Parker con Jason Statham. La pellicola ha interessato 812.000 spettatori pari al 4.7% di share. Rai3 ha proposto Farwest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile che ha registrato 488.000 spettatori con il 3.3% di share. Italia1 ha trasmesso il film King Arthur – Il potere della spada, che ha interessato 725.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento giornalistico di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ha registrato 1.137.000 spettatori con il 9% di share. Tv8 ha proposto la serie Hanno ucciso l'uomo ragno che è stata seguita da 533.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul Nove in onda Fratelli di Crozza, lo show con Maurizio Crozza che è stato seguito da 1.001.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7, Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi ha interessato 816.000 spettatori con il 6.2% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 7 novembre, in access prime time, la sfida tra i due game show che hanno stravolto la prima serata. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.549.000 spettatori con il 22.5% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.358.000 spettatori pari al 26.6% di share. Ancora un grande risultato per Mediaset.