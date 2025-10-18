Ascolti tv venerdì 17 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, Tale e quale contro Tradimento

Chi ha vinto la sfida dell’access di venerdì 17 ottobre 2025 tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna e chi invece il prime time tra Tale e Quale show e la soap turca Tradimento. Tutti i dati auditel e il commento degli ascolti tv.

Chi ha vinto la sfida dell'access di venerdì 17 ottobre 2025 tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna e chi invece il prime time tra Tale e Quale show e la soap turca Tradimento. Tutti i dati auditel e il commento degli ascolti tv.

Tale e Quale show vince la prima serata

Vince la prima serata di venerdì 17 ottobre Tale e Quale show di Carlo Conti su Rai 1 con 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share mentre arretra Tradimento su Canale 5 con 2.064.000 spettatori per uno share del 14.9%.

Cristiano Malgioglio a Tale e Quale show

Le imitazioni del programma della rete ammiraglia hanno avuto la meglio, complice anche il contributo dei giurati che offre sempre grandi perle allo show, soprattutto provenienti da Cristiano Malgioglio. La dizi turca dell'ammiraglia del Biscione invece si appresta a chiudere i battenti e si difende con lo zoccolo duro di fan della soap che la seguono e sostengono sin dall'inizio.

La Ruota della fortuna regina dell'access, segue Affari tuoi

Affari Tuoi arranca ancora contro La ruota della fortuna: su Rai 1 totalizza 4.384.000 spettatori (22.4%) dalle 20:48 alle 21:43, mentre su Canale 5 "zio Gerry" arriva a picchi di 4.783.000 spettatori pari al 24.6% dalle 20:49 alle 21:54. La presenza di Herbert Ballerina all'interno del programma di Stefano De Martino ha sicuramente consentito al noto game show dei pacchi di riprendere linfa vitale e offrire al pubblico qualcosa di diverso, che potesse accorciare la distanza con lo storico gioco di Mike Bongiorno, riproposto da Pier Silvio Berlusconi come alternativa a Striscia La Notizia. L'auditel dell'access di ieri è stato più misurato rispetto a quello di giovedì 16 ottobre, quando La ruota salì vertiginosamente a 5.156.000 spettatori pari al 25.3% di share, mentre De Martino a 4.770.000 spettatori (23.3%). Al pari, se non di più, di Herbert con De Martino, la presenza di Samira Lui vera sorpresa (e vantaggio) accanto a Scotti in questa edizione.

Samira Lui

Gli ascolti tv del 17 ottobre sulle altre reti generaliste

I dati di ascolto mostrano che Rai2 con "Quelli che mi vogliono morto" ha registrato 604.000 spettatori (3.5%). Su Italia1, "Colombiana" ha catturato l'attenzione di 1.014.000 spettatori (6%). Rai3 con "FarWest" ha raggiunto 548.000 spettatori (3.7%). Il programma più seguito dopo le prime generaliste è stato "Quarto Grado" su Rete4, con 1.156.000 spettatori e l'8.7% di share. "Propaganda Live" su La7 ha ottenuto 892.000 spettatori (6.8%). Su Tv8, "Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo" ha totalizzato 446.000 spettatori (2.8%). Infine, il Nove con "Fratelli di Crozza" ha chiuso con 1.036.000 spettatori per il 6% di share.