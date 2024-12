Ascolti tv venerdì 6 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Kids e Il Patriarca 2

video suggerito

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 6 dicembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento, film e serie tv. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Kids mentre su Canale 5 un altro episodio de Il Patriarca 2. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

La sfida tra The Voice Kids su Rai1 e Il Patriarca su Canale 5

Su Rai1 The Voice Kids ha conquistato il pubblico, radunando davanti al video 3.826.000 spettatori pari al 24% di share, vincendo la serata dell’Auditel. Su Canale 5, invece, Il Patriarca 2 ha ottenuto 2.180.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 il film Benvenuti in casa Esposito ha intrattenuto 437.000 spettatori pari al 2.5% di share, mentre su Italia 1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha catturato l’attenzione di 778.000 spettatori (4.4%). Su Rai3, FarWest ha totalizzato 464.000 spettatori con il 2.8% di share (con una presentazione a 414.000 spettatori e il 2.1%). Su Rete4, Quarto Grado si conferma un appuntamento di rilievo con 1.186.000 spettatori e l’8.3% di share, mentre su La7 Propaganda Live ha ottenuto 801.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Tv8, il film Skyfall ha raccolto 356.000 spettatori con il 2.2% di share, mentre sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza ha radunato 1.034.000 spettatori, pari al 5.7% di share.

Tra le altre proposte, sul 20 U.S. Marshals – Caccia senza tregua ha ottenuto 312.000 spettatori (1.8%), mentre su Rai4 Prey è stato scelto da 334.000 spettatori (1.8%). Su Iris il film Di nuovo in gioco ha raggiunto 337.000 spettatori (1.8%), e su RaiPremium Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 ha segnato 194.000 spettatori con l’1.1% di share. Infine, su RealTime la semifinale di Bake Off – Dolci in Forno è stata seguita da 671.000 spettatori pari al 3.7% di share.