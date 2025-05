video suggerito

Ascolti TV mercoledì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty woman, L'isola dei famosi 2025, Chi l'ha visto e Like a star Ha vinto il film Pretty woman trasmesso da Rai1 con il 15.8% di share. Il reality L'Isola dei famosi 2025 proposto da Canale5 si è fermato al 13.3% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 al 10.7% e Like a Star di Amadeus in onda sul Nove al 2.4% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di mercoledì 28 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 28 maggio. In onda film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il cult Pretty woman con Richard Gere e Julia Roberts. Su Canale5, in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2025. Rai3 ha proposto Chi l'ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli. Sul Nove, Like a star di Amadeus. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo tutti i dati Auditel di mercoledì 28 maggio.

La sfida degli ascolti TV tra Pretty Woman, l'Isola dei famosi 2025, Chi l'ha visto? e Like a star

Nella prima serata di ieri, mercoledì 28 maggio, Rai1 ha proposto Pretty woman. Il film con Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander, Laura San Giacomo e Ralph Bellamy è stato seguito da 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2025, reality condotto da Veronica Gentili. Alessia Fabiani è stata eliminata. Il programma si è fermato a 1.788.000 spettatori con il 13.3% di share. Su Rai3 spazio a Chi l'ha visto?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli che approfondisce casi di cronaca e di scomparsa è stata seguita da 1.730.000 spettatori con il 10.7% di share. Sul Nove, una nuova puntata di Like a star. Il programma condotto da Amadeus si è fermato a 417.000 spettatori pari al 2.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Delitti in paradiso, che è stata seguita da 906.000 spettatori pari al 4.8% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Run all night – Una notte per sopravvivere. Il film con Liam Neeson, Joel Kinnaman e Ed Harris ha registrato 1.024.000 spettatori con il 6% di share. Rete4 ha proposto Fuori dal coro. Il programma di Mario Giordano ha interessato 802.000 spettatori con il 5.8% di share. La7 ha trasmesso Una giornata particolare. Il programma di Aldo Cazzullo è stato seguito da 859.000 spettatori con il 5.3% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Laura dalla Lombardia. La puntata è stata seguita da 5.423.000 spettatori con il 27.6% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha interessato 2.423.000 spettatori pari al 12.5% di share.