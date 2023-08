Ascolti tv mercoledì 23 agosto: chi ha vinto tra Press Play e la prima puntata di Beyond Paradise Nella prima serata di mercoledì 23 agosto la sfida agli ascolti tv se la sono giocata il film Press Play – La musica della nostra vita, andato in onda su Rai 1, e la puntata d’esordio di Beyond Paradise, la serie tv spin off di Delitti in Paradiso andata in onda su Canale 5.1.486.000.

Nella prima serata di mercoledì 23 agosto la sfida agli ascolti tv se la sono giocata il film Press Play – La musica della nostra vita, andato in onda su Rai 1, e la puntata d’esordio di Beyond Paradise, la serie tv spin off di Delitti in Paradiso andata in onda su Canale 5. Ad avere la meglio è stato il film romantico sulle reti Rai, con un ascolto medio di 1.631.000 spettatori e uno share pari al 11.7% .

L’esordio di Beyond Paradise in coda all’estate sulle reti Mediaset

La nuova serie tv è iniziata mercoledì 23 agosto e andrà in onda per un totale di sei episodi distribuiti in tre puntate ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Racconta la nuova vita del detective Humprey Goodman, interpretato ancora una volta dall’attore Kris Marshall. Nel cast anche Sally Bretton che interpreta Martha Lloyd, fidanzata di Humphrey e Zahra Ahmadi che interpreta Esther Williams. Nel complesso la puntata d'esordio si è fermata a 1.486.000 spettatori con uno share dell'11.8%. Per fronteggiare gli ascolti della prima tv di Canale 5, Rai 1 ha scelto di mandare in onda il film Press Play – La musica della nostra via, che ha dato il via al ciclo ‘Destinazione amore’, appuntamento fisso per la rete ammiraglia.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti, nella prima serata di mercoledì 23 agosto Rai2 ha mandato in onda l’appuntamento con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest, che ha interessato 1.840.000 spettatori pari al 12% di share, confermandosi il programma èipiùù seguito della serata. Gli Europei di Pallavolo Femminile Italia sono stati seguiti da 1.570.000 spettatori con l'11.9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine Summer ha intrattenuto 572.000 spettatori con il 4.7% (presentazione: 546.000 – 3.5%). Su Rai3 Nel Secolo Breve ha raccolto davanti al video 510.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 814.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Ipotesi di Reato ha registrato 427.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 341.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove C’era una volta il west ha raccolto 256.000 spettatori con il 2.4%.