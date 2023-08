Ascolti tv mercoledì 30 agosto: chi ha vinto tra Scusate se esisto e Beyond Paradise Gli ascolti tv di mercoledì 30 agosto: tra film, fiction e programmi di approfondimento, ecco chi dopo l’analisi dei dati Auditel ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di mercoledì 30 agosto ha dato al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, film, fiction tv e anche qualche trasmissione votata all'approfondimento. A seguito della raccolta dei dati Auditel, ecco come si sono posizionate la varie proposte dei palinsesti, vincendo o meno, la sfida degli ascolti tv.

La sfida tra Scusate se esisto e Beyond Paradise

Su Rai1 è andato in onda uno dei film più conosciuti con protagonista Paola Cortellesi, ovvero "Scusate se esisto". Accanto a lei troviamo anche Raoul Bova e Marco Bocci, ma nel cast compaiono anche Lunetta Savino e il compianto Ennio Fantastichini. Il film del 2014 riscosse non poco successo da parte del pubblico e ogni volta che viene trasmesso in tv, riscontra sempre un certo seguito. Anche stavolta, in prima serata, la pellicola ha conquistato il podio degli ascolti tv con 2.375.000 spettatori arrivando al 15.6% di share.

Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata della fiction Beyond Paradise. Si tratta dello spin off di una serie che ha avuto un certo seguito, ovvero Delitti in Paradiso, in cui ritorna anche il detective Humphrey Goodman, già protagonista della serie precedente, ma qui pronto ad affrontare una nuova vita lontano da Londra, accanto a Martha Lloyd. La serie con la seconda puntata è arrivata a 1.306.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, i dati auditel relativi alle altre reti generaliste. Su Rai2 Il Lato Oscuro della mia Famiglia è stato visto da 664.000 spettatori segnando il 4.8% di share. Su Italia 1 Vanguard – Agenti speciali è stata la scelta di 1.059.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 La Rivincita delle Sfigate ha incuriosito 411.000 spettatori segnando uno share del 2.6%. Su Rete4 Zona Bianca ha registrato 1.123.000 spettatori con l’8.8% di share. Su La7 Giovanna d’Arco ha segnato 567.000 spettatori arrivando ad uno share del 4.3%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2023 ha segnato 324.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Ladyhawke ha raccolto 418.000 spettatori con il 2.9% di share.