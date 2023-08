Beyond Paradise: trama, cast e anticipazioni della serie di Canale5 spin-off di Delitti in Paradiso Da mercoledì 23 agosto, in onda su Canale5 la serie crime Beyond Paradise, spin-off di Delitti in Paradiso. Nel cast, l’attore Kris Marshall nel ruolo del detective Humphrey Goodman e Sally Bretton nei panni di Martha Lloyd. Tutto quello che c’è da sapere sulla serie in tre puntate.

A cura di Daniela Seclì

Beyond Paradise, la nuova serie di Canale5

Da mercoledì 23 agosto, in onda su Canale5 Beyond Paradise, spin-off della serie Delitti in Paradiso. L'attore Kris Marshall tornerà a interpretare il detective Humphrey Goodman. Nel cast anche Sally Bretton che interpreta Martha Lloyd, fidanzata di Humphrey e Zahra Ahmadi che interpreta Esther Williams. La serie, composta da sei episodi distribuiti nell'arco di tre puntate, racconterà la nuova vita del detective Goodman, che lascerà Londra e si trasferirà sulla costa del Devonshire con Martha Lloyd. Ambientata nella città immaginaria di Shipton Abbott, nel South Devon, la serie Beyond Paradise è stata girata in Cornovaglia, a Looe, una incantevole località balneare. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Anticipazioni prima puntata in onda mercoledì 23 agosto

Sally Bretton interpreta Martha Lloyd e Kris Marshall interpreta Humphrey Goodman

Le anticipazioni della prima puntata di Beyond Paradise, in onda mercoledì 23 agosto alle ore 21:20 su Canale5. Nel primo episodio, Humphrey Goodman si trasferisce a Shipton Abbott con la fidanzata Martha. L'intento di entrambi è quello di costruire una famiglia lontano dal caos di Londra. Tuttavia, il detective si ritrova subito impelagato in un caso che coinvolge una strega e un antica leggenda. Nel secondo episodio, Humphrey indaga sulla misteriosa scomparsa di un'intera famiglia. Il detective, poi, decide impulsivamente di comprare una barca, mentre il rapporto tra lui e la fidanzata si fa sempre più fragile.

La trama di Beyond Paradise

Kris Marshall ha interpretato il detective Goodman dalla terza alla sesta stagione di Delitti in paradiso. Sally Bretton, invece, ha interpretato Martha in cinque episodi di cui uno nella quinta stagione di Delitti in paradiso e quattro nella sesta. In Beyond Paradise, Humphrey Goodman e Martha Lloyd si trasferiscono nel paese natale di Martha. Quest'ultima intende realizzare il sogno di aprire un ristorante, mentre il detective lavora con le forze di polizia locali. All'inizio sembra tutto rose e fiori, ma ben presto diventa difficile per loro trovare un equilibrio sentimentale in questo nuovo scenario. Humphrey, intanto, si butta a capofitto nel lavoro e in nuovi casi.

Il cast di Beyond Paradise: attori e personaggi

Kris Marshall interpreta Humphrey Goodman, Zahra Ahmadi interpreta Esther Williams

Kris Marshall interpreta Humphrey Goodman;

Sally Bretton interpreta Martha Lloyd, fidanzata di Humphrey;

Zahra Ahmadi interpreta Esther Williams;

Dylan Llewellyn interpreta Kelby Hartford;

Felicity Montagu interpreta Margo Martins;

Barbara Flynn interpreta Anne Lloyd, madre di Martha; Jamie Bamber interpreta Archie Hughes, ex fidanzato di Martha; Chris Jenks interpreta Josh Woods; Jade Harrison interpreta Charlotte Woods.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Dylan Llewellyn interpreta l’agente di polizia Kelby Hartford

Le puntate di Beyond Paradise andranno in onda ogni mercoledì, in prima serata, per tre settimane di seguito. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity. La programmazione sarà la seguente: