Ascolti tv mercoledì 6 settembre: chi ha vinto tra Sister Act 2 e Beyond Paradise Gli ascolti tv di mercoledì 6 settembre 2023: tutti dati Auditel delle trasmissioni in onda in prima serata e chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di mercoledì 6 settembre, il palinsesto televisivo delle varie emittenti tv ha dato possibilità al pubblico di scegliere tra varie opzioni di intrattenimento, da film a serie televisive, passando per lo sport e anche show legati alla musica. La raccolta dei dati Auditel ha stabilito chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Sister Act 2 e Beyond Paradise

Ci sono alcuni titoli, tra film e serie televisive che sono davvero imbattibili. È il caso di Sister Act, sia primo che secondo capitolo, che riesce ad incollare i telespettatori davanti al piccolo schermo nonostante sia l'ennesima replica trasmessa in tv. Ed ecco, infatti, che nella serata di mercoledì 6 settembre, Sister Act 2 – Più svitata che mai, ha conquistato il podio degli ascolti tv, vincendo la consueta sfida della prima serata, arrivando a 2.127.000 spettatori con il 13.2% di share.

Su Canale 5, invece, la serie Beyond Paradise la cui prima stagione è stata piuttosto seguita dagli spettatori di Mediaset, continua ad interessare relativamente il pubblico, di fatti, ha conquistato 1.218.000 spettatori arrivando all’8.2% di share.

Leggi anche Ascolti tv mercoledì 30 agosto: chi ha vinto tra Scusate se esisto e Beyond Paradise

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 per gli Europei di Pallavolo Maschile Germania-Italia si sono radunati davanti al video 1.867.000 spettatori segnando l’11.8% di share. Su Italia 1 Battiti Live – Compilation è stata la scelta di 1.075.000 spettatori arrivando all’8% di share. Su Rai3 Speciale Petrolio ha catturato l'attenzione di 698.000 spettatori arrivando a registrare uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha segnato 1.249.000 spettatori arrivando al 9.9% di share. Su La7 The Queen – La Regina è stato visto da 510.000 spettatori conquistando uno share del 3%. Su Tv8 la replica di Name That Tune ha segnato 249.000 spettatori con l’1.7% di share. Sul Nove Il Mio Nome è Nessuno ha raccolto 330.000 spettatori con il 2.1%.