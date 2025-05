video suggerito

Ascolti TV martedì 27 maggio: chi ha vinto tra DOC, Belve, Doppio gioco e Le Iene In una serata di ascolti tiepidi vince la fiction Doppio gioco trasmessa da Canale5. La serie DOC proposta da Rai1 si ferma all’11.6% di share, Belve in onda su Rai2 al 10.1% di share e Le Iene su Italia1 al 13.3% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di martedì 27 maggio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti della prima serata di ieri, martedì 27 maggio. In onda serie televisive, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la serie americana DOC. Rai2 ha proposto una nuova puntata di Belve. Su Canale5, in onda Doppio gioco, nuova serie tv con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Su Italia1, Le Iene. I dati Auditel di sabato 17 maggio. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo tutti i dati Auditel di martedì 27 maggio.

La sfida degli ascolti TV tra DOC, Belve, Doppio gioco e Le Iene

Nella prima serata di ieri, martedì 27 maggio, Rai1 ha trasmesso DOC. La serie americana con Molly Parker; Omar Metwally; Jon Ecker; Amirah Vann e Anya Banerjee si è fermata a 2.029.000 spettatori pari all’11.6% di share. Rai2 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Belve. Ospiti di Francesca Fagnani, l'attrice Lunetta Savino, il calciatore Mario Balotelli e l'imprenditore Massimo Ferrero. La puntata è stata seguita da 1.592.000 spettatori pari al 10.1% di share. Canale5 ha proposto la prima puntata di Doppio gioco. La nuova serie tv con Alessandra Mastronardi e Max Tortora ha registrato 2.269.000 spettatori con il 13.2% di share, attestandosi come programma più visto della serata (qui le anticipazioni della seconda puntata in onda il 3 giugno). Italia1 ha lasciato spazio al programma Le Iene, che è tornato a occuparsi del caso Rocco Siffredi. La puntata ha ottenuto 1.628.000 spettatori con il 13.3% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Che ci faccio qui. Il programma di Domenico Iannacone ha interessato 491.000 spettatori con il 2.8% di share. Rete4 ha proposto È sempre cartabianca. La trasmissione di Bianca Berlinguer è stata seguita da 681.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7, in onda Di Martedì. Il programma di Giovanni Floris ha interessato 1.492.000 spettatori con il 9.2% di share. Sul Nove, il film Inferno che è stato seguito da 357.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Tv8, il film Quantum of Solace ha raccolto 347.000 spettatori con il 2% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Valentina dall'Emilia Romagna. La puntata è stata seguita da 5.540.000 spettatori con il 28% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato 2.411.000 spettatori pari al 12.3% di share.