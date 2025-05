Doppio gioco, anticipazioni seconda puntata di martedì 3 giugno: Ettore ha paura, la vita di Daria è in pericolo

video suggerito

Le anticipazioni della seconda puntata di Doppio gioco in onda martedì 3 giugno alle ore 21:20 su Canale5. La trama del nuovo episodio della serie con Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati, Domenico Diele e Kyshan Wilson. Daria continuerà a indagare per smascherare Gemini. Intanto, Ettore sarà molto preoccupato per lei. Teme che la vita della donna sia in pericolo.

Doppio gioco, anticipazioni seconda puntata del 3 giugno

Le anticipazioni della seconda puntata di Doppio Gioco in onda martedì 3 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Daria Giraldi ha la straordinaria capacità di leggere le persone. Una dote che ha affinato grazie a suo padre che le ha insegnato a giocare a poker. Dopo avere avuto guai con la giustizia e una condanna per truffa e gioco d'azzardo, ha ricevuto una proposta inaspettata. I Servizi Segreti le hanno chiesto di svolgere un'operazione sotto copertura per agganciare Gemini, esponente della criminalità internazionale dedito al gioco d'azzardo. Nella seconda puntata, Daria è scioccata dopo quanto accaduto all'hotel The Rome, ma non ha intenzione di arrendersi. È pronta a tutto per riuscire a incontrare di nuovo Gemini.

Ettore è preoccupato per Daria, i due si avvicinano

Nella seconda puntata della fiction Doppio gioco, Alessandra Mastronardi riesce a prendere il posto di Gemini in una partita contro il suo socio d'affari Monti. Così, riesce a carpire dei dettagli che riguardano Gemini che possono rivelarsi preziosi per le indagini. Ettore Napoli, Maggiore della Guardia Di Finanza, è molto preoccupato. Teme che Daria stia rischiando la vita e per questo non la perde di vista neanche per un istante. Questo li porta a trascorrere molto tempo insieme e il loro rapporto si fa sempre più intenso. Davide incontra Gemini per caso, così mette alle strette la sorella e le chiede che ruolo abbia quell'uomo nella sua vita. Daria non sa se dirgli la verità.