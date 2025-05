video suggerito

Ascolti tv martedì 20 maggio: chi ha vinto tra DOC Nelle tue mani, Belve e Maria Corleone 2 Gli ascolti tv di martedì 20 maggio 2025. Chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con la versione americana di Doc-Nelle tue mani, Rai 2 con Belve e Canale5 con Maria Corleone 2. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di martedì 20 maggio 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della versione americana di Doc – Nelle tue mani, su Rai 2 invece un nuovo appuntamento con Belve di Francesca Fagnani. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della seconda stagione di Maria Corleone. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti televisivi.

La sfida tra Rai 1 con Doc Nelle tue mani, Rai 2 con Belve e Canale5 con Maria Corleone

La versione americana di Doc Nelle tue mani su Rai 1 ieri sera, martedì 20 maggio, vince agli ascolti tv: ha registrato 2.608.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%. Il programma di Francesca Fagnani, Belve, in onda su Rai 2 ha ottenuto 1.412.000 spettatori pari al 9.9% di share. Maria Corleone 2 in onda su Canale5 ha intrattenuto 1.778.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Che ci faccio qui – Ricordati di me in onda su Rai 3 ha intrattenuto 598.000 spettatori pari al 3.4% di share. Le Iene Show in onda su Italia1 ha registrato 1.842.000 spettatori con il 14.6% di share. È sempre Cartabianca su Rete4 ha raggiunto 627.000 spettatori (4.7% di share). Casino Royale su Tv8 ha totalizzato 349.000 spettatori con il 2.3% di share. Angeli E Demoni sul NOVE ha intrattenuto 361.000 spettatori (2.4% di share), Di Martedì su La7 ha raggiunto invece 1.401.000 spettatori e l'8.6% di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, nell'access prime time di Rai 1, è stata vista da 5.786.000 spettatori (28.4% di share). Striscia La Notizia su Canale5, invece, ha intrattenuto 2.725.000 spettatori pari al 13.4% di share.