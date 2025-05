video suggerito

Su Rai1 arriva Doc, la versione statunitense della fiction italiana con Luca Argentero Arriva su Rai1 "Doc" nella sua versione statunitense, a partire da martedì 20 maggio in prima serata. La serie ha riscosso un successo incredibile oltreoceano, ma presenta alcune differenze con quella originale, di fatti la protagonista è la dottoressa Amy Larsen, interpretata dall'attrice Molly Parker.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Rai1, dopo il grande successo ottenuto negli USA, la versione americana di Doc-Nelle tue mani, divisa in cinque puntate e tratta dalla serie con protagonista Luca Argentero che in Italia ha avuto un enorme seguito. Il primo appuntamento sarà per martedì 20 maggio in prima serata alle 21:30, stesso giorno in cui su Rai2 va in onda Belve, con Francesca Fagnani.

Il successo di Doc in America

Al posto del dottor Andrea Fanti, che nella serie italiana ha il volto di Luca Argentero, in quella americana la protagonista è la dottoressa Amy Larsen, che a seguito di un incidente stradale ha perso la memoria degli ultimi otto anni della sua vita. Anche in questo caso, sarà necessario per Amy ricostruire il suo presente, tanto professionale quanto affettivo, rivivendo tutto quello che ha dimenticato dopo l'incidente. La versione americana, firmata da Sony Pictures television, da quando è arrivata a gennaio su Fox ha riscosso un enorme successo, registrando un incremento di ascolti che non si verificava da tempo. I primi dieci episodi, infatti, saranno seguiti da una seconda stagione da ben 22 episodi che sarà trasmessa il prossimo anno.

La protagonista è l'attrice Molly Parker

Il ruolo della protagonista è affidato a Molly Parker, attrice canadese già nota per essere stata una delle protagoniste di House of Cards, e questo ha contribuito a fare di lei una vera e propria star oltreoceano. Nella serie il suo ruolo è quello del primario di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, che ha acquisito incredibili competenze professionali, ma con i pazienti non ha alcuna empatia. L'aver perso un figlio, l'ha resa ancora più chiusa e concentrata sulla sulla sua carriera, tanto da portare alla fine del suo matrimonio. L'incidente e la perdita della memoria la metterà di fronte alle sue fragilità e la farà cambiare in maniera del tutto inaspettata.