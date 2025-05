video suggerito

Affari Tuoi, l’incredibile partita di Ilaria mette in crisi il Dottore: “Non parte neanche più la musica” Nella puntata di Affari Tuoi del 20 maggio, Ilaria di Taino (Varese) ha accettato l’offerta finale di 62mila euro, scoprendo di aver fatto la scelta giusta poiché nel suo pacco c’erano solo 10mila euro. Una partita eccezionale che ha visto la concorrente giocare a un certo punto con tutti pacchi rossi e un solo blu. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Protagonista della puntata di martedì 20 maggio di Affari Tuoi, nella serata di martedì 20 maggio, è stata Ilaria dalla Lombardia, precisamente da Taino in provincia di Varese. La concorrente ha giocato accompagnata dalla sorella Federica, portando a casa 62mila euro, cifra offerta dal dottore nell'ultimo momento decisivo della partita. Il suo pacco, il numero 9, conteneva solo 10mila euro, confermando la bontà della scelta finale. La specialità regionale della serata era la brisolona, tipico dolce lombardo.

La partita straordinaria di Ilaria ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con l'apertura del pacco numero 2 della Puglia, che conteneva 200 euro, seguita dal pacco numero 14 della Basilicata con 100 euro e dal pacco numero 1 delle Marche, dove si nascondeva Gennarino, il cane mascotte del programma. I primi tiri si sono rivelati particolarmente fortunati, con l'eliminazione di poche cifre significative: 75mila euro dalla Sardegna (pacco 15), 1 euro dalla Campania (pacco 17) e la brisolona dal Molise (pacco 13).

Con questa situazione favorevole, è arrivata la prima offerta del Dottore: 36mila euro. Ilaria ha deciso di rifiutare e proseguire il gioco. I tiri successivi hanno eliminato 20mila euro dal Trentino Alto Adige (pacco 3), 500 euro dall'Umbria (pacco 11) e 5mila euro dalla Toscana (pacco 16). A questo punto, il Dottore ha proposto un cambio, ma la concorrente ha preferito mantenere il suo pacco iniziale. La scelta si è rivelata fortunata quando, aprendo il pacco numero 8 del Veneto, è stato trovato zero euro.

Il finale di Ilaria ad Affari Tuoi: accetta 62mila euro e fa la scelta giusta

Ilaria si è ritrovata in una situazione eccezionale: tutti pacchi rossi e un solo pacco blu, un caso rarissimo nella storia del programma. "Non è possibile", ha commentato Stefano De Martino, mentre dallo studio partiva addirittura la sirena di un'ambulanza virtuale: "Stanno venendo a prendere il Dottore". In questo scenario incredibile, il Dottore ha offerto 50mila euro a fronte di un tiro.

La concorrente ha rifiutato, andando avanti nella partita. Il pacco del Lazio (numero 12) ha rivelato 200mila euro, facendo tirare un sospiro di sollievo al Dottore. A questo punto, il banciere ha proposto due tiri chiedendo una richiesta alla concorrente, che ha domandato 150mila euro. L'offerta del Dottore è tornata a 36mila euro, pari alla prima proposta, ma Ilaria ha nuovamente rifiutato. Il tiro successivo ha eliminato 15mila euro, seguito dal pacco del Piemonte che conteneva i 50 euro, l'unico blu rimasto. A questo punto, tutti i pacchi restanti contenevano cifre rosse, garantendo una vincita sicura. La partita è entrata nella fase decisiva con l'eliminazione del pacco da 100mila euro. Il Dottore, giocando "col gatto e col topo", ha offerto 45mila euro per un altro tiro. La scelta è caduta sulla Valle d'Aosta, eliminando i 30mila euro.

Rimasti con soli tre pacchi, contenenti 10mila, 50mila e 300mila euro, il Dottore ha fatto la sua offerta finale: 62mila euro per un tiro. Dopo un momento di grande incertezza, con entrambe le sorelle visibilmente dubbiose, Ilaria ha deciso di accettare. La decisione si è rivelata vincente quando è stato scoperto che il pacco successivo che avrebbero scelto conteneva 50mila euro. Il Dottore ha spiegato che, a quel punto, avrebbe fatto un'offerta superiore ai 100mila euro, ma alla fine la buona sorte ha premiato la concorrente: nel suo pacco c'erano solo 10mila euro.