Affari tuoi, due sorelle contro il Dottore: Daniela accetta l’offerta ma nel suo pacco c’erano molti più soldi

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 14 maggio ha giocato Daniela per la regione Campania. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha pescato il pacco numero 6, che conteneva 30mila euro che ha cambiato con il pacco numero 13. Si è fatta accompagnare dalla sorella Marina. La partita è iniziata malissimo con l'uscita di scena immediata di tutti i pacchi più ricchi. Le offerte del Dottore Pasquale Romano sono state sempre bassissime, fino a quella finale di 47.500 euro. Daniela e Marina hanno accettato, ma nel loro pacco c'erano 75mila euro.

Chi è Daniela, la storia della concorrente della Campania e della sorella Marina

Daniela è la concorrente della Campania che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 14 maggio. È originaria di Gragnano ed è un'insegnante di scuola primaria. Ha voluto al suo fianco la sorella Marina, che nella vita fa l'infermiera e ha un figlio di sei mesi che si chiama Riccardo. Prima di iniziare hanno precisato: "Si va di sensazioni, non abbiamo numeri fortunati".

Affari tuoi, la partita di Daniela: quanto ha vinto nella puntata del 14 maggio

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Daniela contenevano 100 euro, 200mila euro, 15mila euro, 100mila euro, 50mila euro e 5 euro. Insomma, un inizio decisamente in salita per lei. Il Dottore ha offerto 20mila euro. La pacchista ha rifiutato l'offerta. Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 10mila euro, 200 euro e 0 euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 20mila euro, ma la reazione delle sorelle è stata la stessa. Hanno rifiutato l'offerta e hanno aperto altri tre pacchi, peggiorando drasticamente la situazione. Il primo dei tre pacchi, infatti, conteneva 300mila euro, poi hanno pescato quello da 1 euro e Gennarino. Il Dottore ha offerto 10mila euro in cambio di quattro tiri. Daniela ha spiegato: "Sappiamo che è rischioso però ci proviamo lo stesso, ringraziamo il Dottore e rifiutiamo l'offerta". La concorrente ha aperto i pacchi che contenevano 50 euro, il gattò, 10 euro e 5mila euro. Insomma, quattro tiri tutto sommato fortunati. Il Dottore ha offerto il cambio. Daniela e Marina hanno deciso di rifiutare il cambio per un solo tiro. Hanno pescato il pacco che conteneva 500 euro. Dunque sono rimasti solo pacchi rossi: 20mila, 30mila e 75mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Stavolta Daniela ha accettato. Ha ceduto il pacco numero 6 per il pacco numero 13. Il pacco numero 6 conteneva 30mila euro. Il Dottore ha offerto 47.500 euro. Daniela ci ha riflettuto poi ha accettato: "Ringraziamo il Dottore, tanto. Ci vuole razionalità. Accettiamo l'offerta". Nel pacco numero 13 c'erano 75mila euro. Stefano De Martino ha concluso: "Due sorelle contro il Dottore che non hanno avuto la meglio ma neanche la peggio".