Ascolti TV martedì 12 novembre: chi ha vinto tra The Help, il Grande Fratello e Sanremo Giovani

La prima serata di ieri, martedì 12 novembre, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio al film The Help. Su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Su Rai2, in seconda serata, Sanremo Giovani con Alessandro Cattelan. Nell'access prime time, la sfida tra Affari tuoi, Striscia la notizia e Chissà chi è. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di martedì 12 novembre.

La sfida degli ascolti tv tra The Help, il Grande Fratello e Sanremo Giovani

Nella prima serata di martedì 12 novembre, Rai1 ha trasmesso The Help. Il film con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard è stato seguito da 2.014.000 spettatori pari al 12.3% di share. Canale5 ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello. Enzo Paolo Turchi ha abbandonato il reality di Alfonso Signorini. Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti sono risultate le preferite al televoto. In nomination quattro concorrenti: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Il reality ha vinto la gara degli ascolti con 2.313.000 spettatori e il 17.9% di share. In seconda serata su Rai2 Sanremo Giovani che è stato seguito da 527.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 spazio ad ATP Finals, dove Jannik Sinner ha battuto Taylor Fritz. Il match è stato seguito da 2.111.000 spettatori pari al 10.1% di share. In seconda serata, come dicevamo, è andato in onda Sanremo Giovani. Rai3 ha trasmesso Amore Criminale, che ha registrato 1.025.000 spettatori con il 5.6% di share. Italia1 ha proposto Die Hard – Un buon giorno per morire. Il film con Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead e Julija Snigir' ha registrato 946.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete4 in onda È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer è stato seguito da 613.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7, il programma DiMartedì che è stato seguito da 1.566.000 spettatori con il 9.3% di share. Tv8 ha trasmesso X Factor in chiaro che ha raccolto 554.000 spettatori con il 3.5% di share.

Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di Stefano De Martino, Antonio Ricci e Amadeus

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino, il programma ha primeggiato con 5.331.000 spettatori e il 24.6% di share. Ha giocato Luca, concorrente della regione Abruzzo. Su Canale5, Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci ha raccolto 2.898.000 spettatori pari al 13.4% di share. Il Nove ha lasciato spazio a Chissà chi è. Il programma condotto da Amadeus ha interessato 497.000 spettatori con il 2.3% di share.