Ascolti tv lunedì 8 aprile: chi ha vinto tra Il clandestino e l'Isola dei Famosi La sfida in termini di ascolti tv tra Rai 1 con Il clandestino e Canale5 con l'Isola dei Famosi: tutti i dati auditel di ieri, lunedì 8 aprile 2024.

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, lunedì 8 aprile, ha visto in tv film e fiction e programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Canale 5 è partita la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, accompagnata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese in qualità di opinionisti e Elenoire Casalegno, inviata in Honduras. Su Rai 1 è iniziata invece la fiction Il clandestino con Edoardo Leo nei panni dell'ex ispettore capo dell'antiterrorismo, Luca Travaglia. Su Rai2 è andata in onda la seconda puntata di Stasera tutto è possibile: ecco tutti i dati auditel della serata e chi ha vinto in termini di ascolti.

La sfida tra Rai 1 con Il clandestino e Canale5 con Isola dei Famosi

Ieri sera, lunedì 8 aprile 2024, la sfida in termini di ascolti tv ha visto sul podio la nuova fiction di Rai 1. Il clandestino con Edoardo Leo protagonista e con Hassani Shapi, Alice Arcuri e Fausto Maria Sciarappa nel cast, è stata seguita da 3.581.000 spettatori pari al 19.6% di share. Il primo episodio ha registrato 3.998.000 (19,64%), il secondo 3.098.000 telespettatori (19,48%). La prima puntata dell'Isola dei Famosi ha totalizzato, invece, 2.602.000 spettatori con uno share del 19.99%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati auditel di ieri sera

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il game show di Stefano De Martino, è stato seguito da 1.473.000 spettatori con uno share del 8,66%. Presa diretta – A tutto idrogeno su Rai3 ha totalizzato invece 994.000 spettatori pari ad uno share del 4,84%. Giustizia privata su Italia1 ha raggiunto 1.248.000 telespettatori, share 6,67%, Quarta Repubblica su Rete4 ha segnato invece 628.000 telespettatori, share 4,23%. Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 ha raggiunto 305.000 telespettatori, share 1,50%, Little Big Italy sul NOVE ha totalizzato 277.000 telespettatori, share 1,4%. 100 minuti su La7 ha intrattenuto 830.000, 5,01% di share.