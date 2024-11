video suggerito

Ascolti tv giovedì 31 ottobre: chi ha vinto tra Endless Love e Don Matteo 14 Gli ascolti tv di giovedì 31 ottobre: la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con una puntata della fiction Don Matteo 14 e Canale5 con la soap Endless Love. Tutti gli ascolti della serata.

A cura di Stefania Rocco

Il palinsesto televisivo di giovedì 31 ottobre 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Rai 1 ha trasmesso una puntata della 14esima edizione della fiction Don Matteo con Raoul Bova. Su Canale5, invece, è andato in onda un episodio della serie Endless Love. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Don Matteo 14 su Rai 1 e Canale5 con Endless Love

Giovedì 31 ottobre è andato in onda su Rai1 un nuovo episodio della serie Don Matteo 14 con Raoul Bova nel ruolo del protagonista don Massimo in sostituzione del personaggio interpretato da Terence Hill. La serie, da anni campione di ascolti, ha ottenuto uno share del % con spettatori. Su Canale 5, invece, è andato in onda un nuovo episodio di Endless Love. La soap turca è stata seguita da spettatori, con uno share del %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel del 31 ottobre 2024

Vediamo adesso le proposte e i risultati ottenuti dalle altre reti generaliste. Su Rai2 è andata in onda l’ultima puntata – prima della sospensione decisa dalla Rai – del programma condotto da Antonino Monteleone L’Altra Italia che ha intrattenuto spettatori pari al % di share. Rai 3 ha invece trasmesso Splendida Cornice con Geppi Cucciari che ha ottenuto uno share del % con spettatori. Rete 4 ha trasmesso una puntata di Dritto e Rovescio, seguita da spettatori con il % di share. Su Italia 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con Le Iene presentano Inside dal titolo “ Da Enzo Tortora ai mostri di Ponticelli” che è stato visto da spettatori con uno share del %. Piazzapulita, in onda su La7, ha totalizzato uno share del % con un numero di spettatori pari a .