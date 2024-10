video suggerito

Ascolti tv giovedì 17 ottobre: chi ha vinto tra Don Matteo 14 e la soap Endless Love Tutti i dati Auditel di giovedì 17 ottobre. La sfida tra Rai1 e Canale5 è stata vinta dall’ammiraglia Rai che ha schierato la prima puntata di Don Matteo 14 (4.930.000 spettatori con il 27.8% di share) contro un episodio della soap Endless Love, fermo al 14.6% con 2.540.000 spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di giovedì 17 ottobre 2024 ha offerto ai telespettatori sintonizzati film, programmi di intrattenimento e di informazione e approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della 14esima edizione di Don Matteo con Raoul Bova nei panni di don Massimo, il prete che ha sostituito l’ex protagonista interpretato da Terence Hill. Su Canale 5 è andata in onda, invece, una nuova puntata della soap opera turca Endless Love. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv: tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Don Matteo 14 e Endless Love

Nella serata di giovedì 17 ottobre su Rai1 ha debuttato la prima puntata della quattordicesima edizione della serie tv Don Matteo con Raoul Bova nei panni del protagonista don Massimo. Il prete sostituisce l’uscente don Matteo, ex protagonista – che dà il nome alla serie – interpretato da Terence Hill. Nel primo episodio dei 10 previsti e già registrati si è ripartiti dal doppio matrimonio tra Anna e Marco e tra Nino ed Elisa, ostacolato da numerosi contrattempi. Hanno inoltre fatto il loro debutto nella serie il nuovo Capitano Diego Martini, ex spia dei Servizi Segreti e la Pm Vittoria Guidi, sua ex compagna. A seguire la prima puntata di Don Matteo 14 sono stati 4.930.000 spettatori con il 27.8% di share.

Su Canale5, invece, è andato in onda un nuovo episodio della soap opera turca Endless Love con Kerem Alisik, Rüzgar Aksoy, Neslihan Atagül. Nel corso della puntata andata in onda ieri Emir si è disfatto del diario scritto da Nihan, nel timore che Kemal potesse averlo letto. Inoltre, Leyla ha ricevuto la visita dell’avvocato dei Kozcuoglu. A sintonizzarsi su Canale5 sono stati 2.540.000 spettatori con il 14.6% di share.

Leggi anche Ascolti tv domenica 13 ottobre 2024: chi ha vinto tra Sempre al tuo fianco e La rosa della vendetta

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo adesso gli ascolti ottenuti dalle altre reti generaliste. Su Rai2 è andato in onda un appuntamento con L’Altra Italia, l’approfondimento condotto da Antonino Monteleone che ha conquistato 169.000 spettatori con l'1% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha interessato 821.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti ha interessato 665.000 spettatori con il 4% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 840.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Piazzapulita è stato visto da 833.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Tv8 il film The Bourne Identity ha ottenuto spettatori con il % di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha intrattenuto spettatori con il % di share. Sul 20 Greenland ha conquistato spettatori con il % di share. Su Rai4 Fire Country è stato seguito da spettatori con il % di share. Su Iris L’eliminatore è stato seguito da spettatori con il % di share. Su RaiMovie il film The Gentlemen ha conquistato spettatori con il % di share. Su SkyUno X Factor ha interessato spettatori con il % di share.