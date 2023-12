Ascolti tv domenica 17 dicembre: chi ha vinto tra Natale e Quale Show, Terra Amara e Che Tempo che Fa Gli ascolti tv di domenica 17 dicembre 2023. La puntata speciale Telethon di Natale e Quale Show su Rai1, una nuova puntata di Terra Amara su Canale 5 e lo show di Fabio Fazio sul Nove. Tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di domenica 17 dicembre ha offerto agli spettatori serie tv, film, docureality, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla puntata speciale Telethon di Natale e Quale Show con Carlo Conti mentre Canale 5 ha trasmesso un'altra puntata della soap opera turca Terra Amara. Sul Nove, una nuova puntata di Che Tempo Che Fa con la conduzione di Fabio Fazio. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti.

La sfida tra Natale e Quale Show, Terra Amara e Che Tempo Che Fa

Rai1 ha trasmesso la puntata speciale Natale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti che ha raccolto 2.810.000 spettatori per uno share pari al 16. Lo show di Ra1i è il più visto della serata e ha vinto la gara degli ascolti di domenica 17 dicembre 2023. La soap opera Terra Amara, in palinsesto su Canale 5, ha invece raccolto 2.655.000 spettatori e uno share pari al 15.8%. Il programma di Fabio Fazio (senza Luciana Littizzetto blindata a casa con il Covid e per questo solo in collegaemento video con lo studio) in onda sul Nove, Che Tempo Che Fa, è stato seguito da 1.758.000 spettatori per uno share pari al 9.1%

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su RAi2, il docureality che accompagna i ragazzi verso la vita adulta La caserma 2 ha raccolto 427.000 spettatori netti per uno share pari al 2.3%. Su Rai3, il programma di approfondimento e di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci, Report, è stato visto da 1.786.000 spettatori per uno share pari al 9.7%. Harry Potter e i doni della morte – Parte II è stato visto da 1.256.000 spettatori per uno share pari al 7.3%. Zona Bianca su Rete 4 è stato visto da 466.000 spettatori netti per uno share del 3.3%. Il film La chiave del Natale su Tv8 è stato visto da 410.000 spettatori per uno share pari al 2.3%. Il film Era mio padre con Tom Hanks è stato visto da 342.000 spettatori per uno share pari al 2%.