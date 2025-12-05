Ascolti TV 4 dicembre: chi ha vinto tra Un professore 3 e il concerto di Umberto Tozzi, i dati della finale di X Factor

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, giovedì 4 dicembre. Su Rai1, la serie Un professore 3 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi ha sfidato il concerto di Umberto Tozzi "L'ultima notte rosa" trasmesso da Canale5. Su Tv8, la finale di X Factor in chiaro. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, giovedì 4 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Un professore e Umberto Tozzi: i dati della finale di X Factor. Nella prima serata di giovedì 4 dicembre, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Un professore 3, serie tv con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Qui le anticipazioni della quarta puntata in onda l'11 dicembre. La serie è stata seguita da 3.331.000 spettatori con il 18.6% di share. Ha vinto la gara degli ascolti. Canale5 ha trasmesso il concerto di Umberto Tozzi all'Arena di Verona. Lo show si è fermato a 1.925.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Tv8, la finale di X Factor in chiaro è stata seguita da 913.000 spettatori con il 5.1% di share. Ha vinto Rob.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Lucia, concorrente dell'Abruzzo. Il programma dei pacchi è stato seguito da 4.521.000 spettatori con il 21.1% di share. Su Canale5 spazio al consueto appuntamento con La ruota della fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha vinto nella sfida contro Rai1. I dati: 5.072.000 spettatori con il 23.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha lasciato spazio all'approfondimento di Ore 14 Sera. Il programma di Milo Infante è stato seguito da 911.000 spettatori pari al 6.6% di share. Rai3 ha proposto Splendida Cornice con Geppi Cucciari, che ha registrato 741.000 spettatori con il 4.4% di share. Per Italia1 una serata di sport con la partita di Coppa Italia Lazio – Milan, terminata 1-0. L'evento sportivo ha raccolto 2.813.000 spettatori con il 14% di share. Rete4 ha trasmesso Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio è stato seguito da 846.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 716.000 spettatori con il 5% di share. Sul Nove lo show di Aldo, Giovanni e Giacomo Ammutta Muddica ha interessato 396.000 spettatori con il 2.3% di share.