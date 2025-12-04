Lazio-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live della partita Lazio-Milan per gli ottavi di Coppa Italia. Allegri e Sarri si ritrovano a pochi giorni dal contestato match di campionato. Diretta TV su Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity.
Lazio-Milan le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Allegri
Ecco le scelte di Sarri e di Allegri per l'ottavo di finale che inizierà alle 21:00 all'Olimpico
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia in TV e streaming
Appuntamento in TV su Italia1 in chiaro e senza costi aggiuntivi. Gratis anche la diretta streaming via Mediaset Infinity il portale su cui seguire la partita