Calcio
video suggerito
Live

Lazio-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live di Lazio-Milan di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
4 Dicembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:04
0 CONDIVISIONI

La diretta live della partita Lazio-Milan per gli ottavi di Coppa Italia. Allegri e Sarri si ritrovano a pochi giorni dal contestato match di campionato. Diretta TV su Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Immagine
20:04

Lazio-Milan le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Allegri

Ecco le scelte di Sarri e di Allegri per l'ottavo di finale che inizierà alle 21:00 all'Olimpico

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A cura di Alessio Pediglieri
20:00

Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia in TV e streaming

Appuntamento in TV su Italia1 in chiaro e senza costi aggiuntivi. Gratis anche la diretta streaming via Mediaset Infinity il portale su cui seguire la partita

A cura di Alessio Pediglieri
Coppa Italia
Lazio
Milan
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views