Ascolti TV 2 gennaio, la sfida tra Purché finisca bene – Seduci e scappa e Francesca Cabrini

Gli ascolti TV di venerdì 2 gennaio. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Purché finisca bene – Seduci e scappa, mentre Canale5 ha proposto il film Francesca Cabrini. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 2 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra Purché finisca bene – Seduci e scappa e Francesca Cabrini

In prima serata, Rai1 ha proposto Purché finisca bene – Seduci e scappa, la fiction in cui Alice, madre single, vive con la figlia Diana in un paesino della Calabria. La serie ha vinto la serata degli ascolti tv ed è stata seguita da 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 appuntamento con il film Francesca Cabrini, che racconta la storia di una giovane suora italiana approdata negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, che si è fermato a 1.430.000 spettatori con il 10.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Crudelia, ambientato nella Londra degli anni '70 in piena rivoluzione punk rock. La pellicola ha interessato 926.000 spettatori pari al 5.8% di share. Rai3 ha proposto Enzo Jannacci – Vengo anch'io, il film che racconta il talento musicale di Enzo Jannacci attraverso le sue stesse parole, che ha registrato 590.000 spettatori con il 3.3% di share. Italia1 ha trasmesso il film Harry Potter e il Calice di Fuoco, che ha interessato 1.255.000 spettatori con il 8.2% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento giornalistico di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ha registrato 1.533.000 spettatori con il 12.1% di share. Tv8 ha proposto il film No Time to Die con Daniel Craig nei panni di James Bond che è stato seguito da 408.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove in onda I migliori Fratelli di Crozza, lo show con il meglio della satira di Maurizio Crozza che è stato seguito da 376.000 spettatori con il 2.6% di share. Su La7, il film The Illusionist – L'illusionista ha interessato .spettatori con il .% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 2 gennaio, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.799.000 spettatori con il 24.1% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.069.000 spettatori pari al 25.5% di share.