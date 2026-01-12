Ascolti TV 11 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi, i dati di Verissimo con Sempio

Chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario? programma condotto da Gerry Scotti su Canale5 e la serie Prima di noi proposta da Rai1. In access prime time, Affari tuoi e La ruota della fortuna. A Verissimo, l’intervista ad Andrea Sempio. Tutti i dati Auditel di ieri, domenica 11 gennaio.

Gli ascolti TV di ieri sera, domenica 11 gennaio. Rai1 ha trasmesso la serie tv Prima di noi. Su Canale5, Gerry Scotti e il programma Chi vuol essere milionario? – Il torneo. In access prime time la consueta sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, domenica 11 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Prima di noi. Nel cast Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Diane Fleri. La fiction è stata seguita da 2.257.000 spettatori pari al 14% di share. Canale5 ha trasmesso il torneo di Chi vuol essere milionario. Il programma condotto da Gerry Scotti è stato seguito da 2.285.000 spettatori con il 18% di share. Nonostante dati tiepidi, si è attestato come programma più visto della serata.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Elena dal Veneto. Il programma condotto da Stefano De Martino ha registrato 5.007.000 di spettatori con il 24.9% di share. Testa a testa con Canale5. La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha interessato 5.033.000 spettatori pari al 25.2% di share.

A Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Andrea Sempio. Nella stessa puntata anche Francesca Tocca, Christian De Sica, Evelina Sgarbi, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Il programma è andato in onda dalle ore 16:00 alle ore 18:43. Il programma è stato seguito da 2.827.000 spettatori pari al 24.3% di share. Mentre la rubrica Giri di Valzer ha registrato 2.539.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film Il Principe di Roma, che ha raccolto 625.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Rai3, spazio a Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è stato seguito da 1.341.000 spettatori pari al 7.6% di share. Italia1 ha trasmesso Le Iene Show, il programma ha interessato 1.286.000 spettatori con il 10.9% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Fuori dal Coro, che ha registrato 714.000 spettatori con il 5.7% di share. Nove ha trasmesso il best of di Che tempo che fa. Il meglio del programma di Fabio Fazio ha interessato 371.000 spettatori con il 3.2% di share.