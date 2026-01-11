Ad Affari Tuoi, Elena ascolta il fidanzato e cambia pacco sul finale: con quale cifra è tornata a casa
Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 11 gennaio, la partita di Elena dal Veneto insieme al fidanzato Leonardo, ex calciatore professionista di Serie B con cui sta insieme da tre anni. Ha 26 anni e lavora come impiegata in un'azienda che si occupa di sicurezza. Il loro sogno è quello di andare a convivere: "Ci stiamo lavorando, è un tasto dolente", confessa la pacchista.
La partita di Elena insieme a Leonardo
La partita di Elena comincia dal 16 della Sicilia, che contiene 30mila euro. Dopo arriva ancora un rosso perché trova i 20mila euro. I quattro tiri successivi vedono un solo pacco blu e la partita non sembra mettersi benissimo: 50mila euro, il pacco nero, 20 euro e 200mila euro. Il Dottore chiama puntuale e offre il cambio, Elena accetta. Nel suo pacco originario c'erano solo 500 euro. Purtroppo il sogno dei 300mila euro sfuma e a Elena restano solo quattro pacchi rossi. Il Dottore telefona ancora: per cinque tiri offre alla veneta 10mila euro, ma lei e Leonardo scelgono di rifiutare.
Il finale di partita di Elena
Nel 3 della Calabria ci sono 100 euro e poco dopo trova anche Gennarino. Dopo una serie di mosse fortunate la partita è di nuovo in equilibrio: da una parte tre rossi e dall'altra tre blu. Ora il Dottore le offre 15 mila euro: ma la veneta è decisa ad andare avanti. Fa bene, perché dopo individua 0 euro e in studio parte Esibizionista di Annalisa. Poi l'offerta sale a 20mila.
Si prosegue ancora con la partita e la coppia non accetta. Purtroppo i 100mila euro vanno via e ora il premio maggiore è quello di 75mila euro. Nel pacco 9 c'è la smemofascia, l'invenzione della serata ideata da Herbert Ballerina. Leonardo ed Elena rifiutano anche 15mila euro. Al tiro finale arrivano proprio con 15mila da una parte e 75mila dall'altra: il Dottore a questo punto offre il cambio. Su suggerimento del suo fidanzato Leonardo, Elena decide di accettare e prende il pacco numero 11. Scelta sbagliata: torna a casa con 15mila euro.