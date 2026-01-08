Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

Gli ascolti di mercoledì 7 gennaio 2026. I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, con protagonista Sabrina Ferilli che ha vinto la prima serata con 4 milioni di telespetattori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di mercoledì 7 gennaio 2026 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film tv del ciclo Purché finisca bene – Tempi supplementari, con Giuseppe Zeno tra i protagonisti. Su Canale5, invece, spazio alla nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli, A testa alta-Il coraggio di una donna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La sfida tra Rai1 con Tempi supplementari e Canale 5 con A testa alta

Nella prima serata di mercoledì 7 gennaio, su Rai1 è andato in onda il film tv del ciclo Purché finisca bene – Tempi supplementari, con protagonista Giuseppe Zeno nei panni di un allenatore che risale la china dopo aver perso tutto. È stato da visto da 2.235.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la fiction con protagonista Sabrina Ferilli, ovvero A testa alta – Il coraggio di una donna, che racconta la storia di Virginia Terzi, una preside che attraversa un calvario dopo la diffusione di un suo video intimo. La fiction si rivela un successo con 4.035.000 spettatori con uno share del 25.2%, risultati che in prima serata, per un prodotto Mediaset non si registravano da tempo.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 La Nuova DS Speciale è stata la scelta di 834.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia1 Safe è stato visto da 1.280.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 La terra promessa registra 901.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rete4 Realpolitik segna 683.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.073.000 spettatori e il 6% di share. Su Tv8 Quattro matrimoni e un funerale ha ottenuto 360.000 spettatori e il 2.1% di share. Sul Nove Little Big Italy raduna 434.000 spettatori con il 2.4%.

Leggi anche Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Dopo la parentesi dello speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, che riportato in vetta il game show condotto da Stefano De Martino, riprende la consueta sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ormai i due programmi si contendono il primato, sebbene quello targato Mediaset pare abbia nettamente la meglio sul format di Rai1. La trasmissione di Stefano De Martino arriva ai 4.943.000 spettatori con il 23.2% di share, mentre Scotti lo supera con 5.745.000 spettatori pari al 27.1%.