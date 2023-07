Ascolti tv 18 luglio: chi ha vinto tra Battiti Live, Paolo Borsellino e Un cuore, due destini Ascolti tv martedì 18 luglio: Battiti Live, Paolo Borsellino e Un cuore, due destini, ecco chi ha vinto la gara in termini di ascolti. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di martedì 18 luglio ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di musica. Rai Uno ha proposta la serie tv Un cuore, due destini, mentre Canale 5 ha lasciato spazio a Paolo Borsellino, la mini serie con Giorgio Tirabassi che rende omaggio al magistrato siciliano. Su Italia1 è andato in onda un nuovo appuntamento con Battiti Live. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Battiti Live, Paolo Borsellino e Un cuore, due destini: chi trionfa

Un cuore, due destini andato in onda su Rai Uno in prima serata ieri, martedì 18 luglio, ha registrato 1.720.000 telespettatori, share 12.1%. Su Canale 5 Paolo Borsellino, la mini serie con Giorgio Tirabassi che racconta la strage di via D'Amelio a 31 anni di distanza, ha intrattenuto 1.141.000 spettatori pari a uno share del 9.4%. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la partecipazione di Maria Sole Pollio hanno invece regalato ai telespettatori di Italia Uno musica e intrattenimento: Battiti Live è stato seguito da 1.238.000 telespettatori, share 8.4%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due Modalità aereo ha registrato 860.000 spettatori, share del 6.2%, Filorosso 2023 con Manuela Moreno su Rai Tre invece ha segnato 721.000 spettatori con uno share del 5.7 %. Delitti ai Caraibi – Doppia vita su Rete 4 è stato seguito da 545.000 telespettatori con uno share del 4.1%, su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? ha segnato 234.000 telespettatori, share 1.7%. In onda – Estate su La7 con Marianna Aprile e Luca Telese ha interessato 583.000 pari a uno share del 4.1%. Il film Ip Man 2 su NOVE ha registrato 306.000 telespettatori, share 2.3%.

Leggi anche Ascolti tv lunedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano

Access prime time: Techetechetè supera i 2 milioni

In access prime time, su Rai 1, Techetechetè continua ad appassionare gli italiani: ieri ha registrat 2.796.000 spettatori con il 18.5% di share. Paperissima Sprint su Canale 5 ha segnato 2.264.000 telespettatori, share 14.9%.