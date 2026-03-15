Ascolti Tv 14 marzo 2026: Sanremo Top batte il concerto di Sal Da Vinci, Scotti vince su Affari Tuoi

La seconda serata di Sanremo Top si è aggiudicata la sfida degli ascolti tv contro Canale5 che aveva trasmesso il concerto di Sal Da Vinci, Stasera che sera. In access prime time è ancora Gerry Scotti a prevalere su Stefano De Martino.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo stop anticipato a C’è posta per te (che ha chiuso con due puntate di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista) ha fatto bene a Rai1 che, nella serata di sabato 14 marzo 2026, si è aggiudicata il titolo di rete più vista della prima serata con uno sforzo inferiore a quello che sarebbe stato necessario per battere il people show di Maria De Filippi. Il secondo appuntamento con Sanremo Top, condotto dal conduttore uscente del Festival Carlo Conti, è stato il programma più visto della serata. Battuta la concorrenza di Canale5 che ha mandato in onda le immagini del concerto di Sal Da Vinci, Stasera che sera. Una decisione che a un certo punto della prima serata ha scatenato un singolare corto circuito, con il vincitore di Saremo andato in onda a reti unificate: mentre si esibiva sulle note di “Rossetto e caffè” su Rai1 era in contemporanea in onda su Canale5 con la stessa canzone.

I dati di Sanremo Top su Rai1 e del concerto di Sal Da Vinci su Canale5

A vincere il confronto nella fascia della prima serata è stato Rai1 che ha trasmesso la seconda puntata di Sanremo Top, lo speciale sull’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, presentatore e direttore artistico dell’ultimo Festival. Lo speciale, in calo rispetto alla prima puntata, ha totalizzato 2.192.000 spettatori con il 17.9% di share. Su Canale5, invece, è andato in onda il concerto di Sal Da Vinci, vincitore della kermesse con la canzone “Per sempre sì”. A sintonizzarsi sull’ammiraglia Mediaset sono stati 2.011.000 spettatori con il 15.2% di share.

La Ruota della Fortuna ha battuto di nuovo Affari Tuoi

Dopo un breve periodo che ha visto Stefano De Martino imporsi su Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna è tornata a riguadagnarsi il suo spazio. I dati dell’access prime time del 14 marzo indicano che a vincere la sfida è stato proprio il game condotto dal popolare volto Mediaset. Con una precisazione: Canale5 ha scorporato i primi 8 minuti dal totale del programma, con un’anteprima chiamata Gira La Ruota Della Fortuna che ha registrato 3.726.000 spettatori con il 20.6%. A seguire, La Ruota – in onda dalle 20.52 alle 21.55 – ha totalizzato 4.747.000 spettatori e il 25.4% di share. Affari Tuoi, con un unico dato, ha invece ottenuto il 24.1% di share con 4.506.000 spettatori.

I risultati delle altre reti generaliste

Vediamo adesso che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 la serie tv F.B.I. è stata seguita da 718.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha intrattenuto 908.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 The Whale ha interessato 595.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rete4 Altrimenti ci arrabbiamo! è stato visto da 847.000 spettatori con il 5.4% di share. La7 diventa terza rete nazionale con In Altre Parole, seguito da 1.124.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 669.000 spettatori e il 4.9% di share nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 420.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha intrattenuto 519.000 spettatori con il 3.4% di share.