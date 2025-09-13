Ascolti TV 12 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi

Ecco gli ascolti TV di venerdì 12 settembre. Con un palinsesto che non è ancora del tutto entrato nel vivo, la sfida più attesa resta quella dell’access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Stefano De Martino resta ancora indietro, vince Gerry Scotti.

Gli ascolti TV di venerdì 12 settembre. Con un palinsesto che non è ancora del tutto entrato nel vivo, la sfida più attesa resta quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. In prima serata, Canale5 ha proposto la fiction Tradimento. Rai1 ha trasmesso in diretta dall'Arena di Verona i Tim Music Awards 2025. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 12 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 12 settembre, in access prime time, è tornata la sfida che sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Stefano De Martino resta ancora indietro, vince Gerry Scotti. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 3.657.000 spettatori con il 21.1% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.289.000 spettatori pari al 24.7% di share.

La sfida degli ascolti TV tra Tim Music Awards 2025 e Tradimento

In prima serata, Rai1 ha proposto i Tim Music Awards 2025 in diretta dall'Arena di Verona. La kermesse musicale è stata seguita da 2.279.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 appuntamento con Tradimento, la fiction turca con l'episodio 168 della seconda stagione. La serie si è fermata a 2.101.000 spettatori con il 15.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film CIA – un uomo nel mirino. La pellicola ha interessato .spettatori pari al .% di share. Rai3 ha proposto Kabul, con il primo episodio della serie tv che ha registrato 589.000 spettatori con il 3.9% di share. Italia1 ha trasmesso Chicago Fire con l'episodio "Turno infernale" della tredicesima stagione, che ha interessato 801.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado che ha registrato 999.000 spettatori con il 8.6% di share. Tv8 ha proposto Pechino Express Fino al Tetto del Mondo che è stato seguito da 441.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove in onda Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto, lo show della comica siciliana che è stato seguito da 414.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7, Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi ha interessato 723.000 spettatori con il 6.2% di share.