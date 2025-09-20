Ascolti TV 19 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi: Suzuki Jukebox sfida Tradimento

Gli ascolti TV di venerdì 19 settembre. Il palinsesto televisivo ha offerto eventi musicali, serie tv, film e programmi di approfondimento. Su Rai1 spazio alla musica di Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino. Su Canale5 la soap Tradimento. Rete4 ha trasmesso Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nell'access prime time Affari tuoi ha sfidato La ruota della fortuna. Chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di ieri venerdì 19 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Venerdì 19 settembre, in access prime time, in onda l'avvincente sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Nel gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, si è messo alla prova Achille dall'Emilia Romagna. Il concorrente si è portato a casa 75mila euro. Il programma è stato seguito da 3.807.000 spettatori con il 21.5% di share. Ha vinto ancora una volta Canale5. La puntata del programma La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.335.000 spettatori pari al 24.5%.

La sfida degli ascolti TV tra Suzuki Jukebox – La notte delle hit e Tradimento. Nella prima serata di venerdì 19 settembre, Rai1 ha lasciato spazio alla musica di Suzuki Jukebox – La notte delle hit (qui tutti gli artisti che si sono esibiti dai Nomadi ai Gemelli Diversi). L'evento musicale è stato seguito da 2.153.000 spettatori pari al 15.9% di share e sebbene di un soffio, ha vinto su Canale5. La concorrenza, infatti, ha trasmesso gli intrighi della soap Tradimento (le anticipazioni della prossima puntata in onda venerdì 26 settembre). La serie è stata seguita da 1.986.000 spettatori con il 15.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Race for Glory Audi vs Lancia, che è stato seguito da 622.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 in onda la miniserie Kabul, che è stata seguita da 363.000 spettatori con il 2.3% di share. Italia1 ha trasmesso la serie Citadel, che ha interessato 667.000 spettatori con il 4.3% di share. Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Quarto grado. Il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato seguito da 1.001.000 spettatori con l'8.4% di share. Sul Nove, lo show Giorgio Panariello – La favola mia ha convinto 660.000 spettatori con il 4.4% di share. Tv8 ha trasmesso Pechino Express – Fino al tetto del mondo. Il programma ha interessato 546.000 spettatori con il 3.8% di share. La7 ha trasmesso Propaganda Live, la trasmissione ha registrato 842.000 spettatori con il 7.3% di share.