Ascolti TV 23 settembre, chi ha vinto martedì 23 settembre tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: c’è una sorpresa

Gli ascolti TV di martedì 23 settembre. Con un palinsesto che non è ancora del tutto entrato nel vivo, la sfida più attesa resta quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Per la prima volta, Stefano De Martino accorcia su Gerry Scotti, mantenendo la resistenza del 20%. In prima serata, Canale5 ha proposto la fiction Buongiorno, mamma! con il secondo episodio della terza stagione. Rai1 ha trasmesso Il Commissario Montalbano con l'episodio "Una lama di luce". Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 23 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Martedì 23 settembre, in access prime time, è tornata la sfida che sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.163.000 spettatori con il 20% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato i dati scoroporati in questo modo: Gira La Ruota: 3.963.000 – 19.9% di share, La Ruota della Fortuna 4.958.000 spettatori pari al 23.8%.

La sfida degli ascolti TV tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno, mamma! 3

In prima serata, Rai1 ha proposto Il Commissario Montalbano con l'episodio "Una lama di luce". La fiction con Luca Zingaretti è stata seguita da 2.705.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 appuntamento con Buongiorno, mamma!, la fiction italiana con il secondo episodio della terza stagione. La serie si è fermata a 2.282.000 spettatori con il 15% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Freeze, che ha interessato 701.000 spettatori pari al 4.5% di share. Rai3 ha proposto Quarant'anni senza Giancarlo Siani, il documentario dedicato al giornalista napoletano ucciso dalla camorra che ha registrato 361.000 spettatori con il 2% di share. Italia1 ha trasmesso Milan-Lecce di Coppa Italia, che ha interessato 2.194.000 spettatori con l'11.5% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di È sempre Cartabianca che ha registrato 716.000 spettatori con il .% di share. Tv8 ha proposto X Factor 2025 che è stato seguito da 857.000 spettatori con il 5.6% di share. Sul Nove in onda Giustizia Privata che è stato seguito da 411.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7, diMartedì. Il programma di Giovanni Floris ha interessato 1.315.000 spettatori con l'8.5% di share.