Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, Scotti batte De Martino
Gli ascolti TV di ieri, martedì 10 febbraio. Rai1 ha trasmesso il film Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata della fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Su Rai2, le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Su Italia1 la partita di Coppa Italia Napoli – Como. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri martedì 10 febbraio.
La sfida degli ascolti TV tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli – Como. Rai1 ha lasciato spazio al film Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, che si è fermato a 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5, in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi, la fiction che vede protagonisti gli attori Gabriel Garko e Anna Safroncik. (Qui le anticipazioni della terza puntata con il finale di stagione). Il nuovo episodio ha registrato 2.396.000 spettatori con il 15.4% di share. Testa a testa con Italia1 che la lasciato spazio al calcio. La partita di Coppa Italia Napoli – Como, che si è conclusa ai rigori con la vittoria del Como, è stata seguita da 2.970.000 spettatori con il 14.6% di share.
Affari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del programma dei pacchi. Ha giocato Antonio dalla Calabria. La puntata è stata seguita da 4.454.000 spettatori con il 20.1% di share. Vince Canale5. Il consueto appuntamento con La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ha interessato 5.077.000 spettatori pari al 23% di share.
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai3 ha trasmesso FarWest. Il programma condotto da Salvo Sottile si è fermato a 587.000 spettatori con il 3.7% di share. Rete4 ha trasmesso Cartabianca con Bianca Berlinguer. Il programma è stato seguito da 431.000 spettatori con il 3.2% di share. Rai2 ha proposto le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 che hanno interessato 2.313.000 spettatori con l’11.1% di share. Su La7, la trasmissione DiMartedì ha registrato 1.491.000 spettatori con l’8.7% di share.