Colpa dei sensi, anticipazioni terza e ultima puntata del 17 febbraio: nel finale Laura ritiene Davide colpevole

Colpa dei sensi, anticipazioni terza e ultima puntata del 17 febbraio

Colpa dei sensi, anticipazioni terza puntata del 17 febbraio

La trama dell’ultima puntata di Colpa dei sensi

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, in onda martedì 17 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel terzo e ultimo episodio, Laura è sconvolta dopo quanto accaduto a Enrico. A questo punto, lei stessa smette di fidarsi di Davide. Al contrario, ragiona sugli ultimi eventi, e non può fare altro che accettare che il colonnello è verosimilmente il sospettato più plausibile. La situazione di Davide, insomma, si fa sempre più intricata. Ma in tanti lotteranno perché venga fuori la verità, costi quel che costi.

Le indagini su Davide e i segreti scottanti

Cosa succederà nell’episodio finale di Colpa dei sensi

Laura è tormentata, perché non sa più cosa credere e di chi fidarsi. Divisa tra l'amore che prova per Davide e la paura che in realtà possa essere un uomo molto pericoloso, si trova pian piano a gestire una verità complessa da dipanare. Tommaso, intanto, si dedica completamente alle indagini, mentre Lidia, Viola e l'avvocato Curti sembrano più interessati a tutelare i loro interessi, nonostante l'evidente dolore che li ha colpiti. Quando Laura si vede costretta a rifugiarsi da Lidia, si arriva a una svolta. Infatti, l'ambiguità non è più una strada percorribile. Segreti scottanti saranno rivelati.