Colpa dei sensi: trama, cast e puntate della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik su Canale5 

Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Al via stasera su Canale5 la fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Gli attori interpretano il colonnello dell'esercito Davide D'Amico e la sua ex fidanzata Laura. La serie in tre puntate è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che interpreta anche il padre morente di Davide. Trama, cast e anticipazioni: tutto ciò che c'è da sapere sulla serie ambientata nelle Marche.

Le anticipazioni della prima puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 30 gennaio. Davide D'Amico, colonnello dell'esercito, si porta dietro un fardello molto pesante. Sua madre Adele è stata uccisa dal padre. Quando il padre è in fin di vita, Davide si vede costretto a tornare ad Ancona per assisterlo. In punto di morte, l'uomo gli assicura di essere innocente. Davide decide di indagare. Ma il suo arrivo ad Ancona sconvolge anche la vita della sua ex fidanzata Laura, che è sposata con Enrico. In passato, Davide, Enrico e Laura erano grandi amici, ma tutto è destinato a sgretolarsi. Tra Laura e Davide riesploderà la passione ed Enrico intimerà alla moglie di stare lontana dal suo ex.

Davide torna nella sua città d'origine perché il padre, interpretato da Ricky Tognazzi, è in fin di vita. Quest'ultimo è accusato di avere ucciso la moglie. Questo ritorno alle origini, costringe Davide a fare i conti con quella vita a cui aveva rinunciato. Ritrova Laura, il suo grande amore, ma ora è sposata con il suo ex migliore amico Enrico. Questo inaspettato ritorno, sconvolgerà la loro vita coniugale, riportando a galla pericolosi segreti. Davide scopre che il padre non è il colpevole della morte della madre e inizia a indagare. Intanto, tra lui e Laura riesplode la passione. Laura aiuta Davide nelle sue indagini, anche grazie al supporto di Tommaso, brillante vicequestore di Ancona. Tommaso è il marito di Viola e anche lei nasconde un segreto inconfessabile.

Gabriel Garko interpreta Davide;

interpreta Davide; Anna Safroncik interpreta Laura;

interpreta Laura; Tommaso Basili interpreta Enrico;

interpreta Enrico; Francesco Venditti interpreta Tommaso;

interpreta Tommaso; Giorgia Würth interpreta Viola;

interpreta Viola; Nicola Pistoia interpreta Loris;

interpreta Loris; Romano Reggiani interpreta Brando;

interpreta Brando; Nicole Delfino interpreta Irene;

interpreta Irene; Lorenzo Lavia interpreta l'avvocato Curti;

interpreta l'avvocato Curti; Marco Cocci interpreta il Dottor Santilli;

interpreta il Dottor Santilli; Rebecca Liberati interpreta Lavinia;

interpreta Lavinia; Rosanna Banfi interpreta Elda;

interpreta Elda; Lina Sastri interpreta Lidia.

Colpa dei sensi, la fiction in tre puntate

La serie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik è composta da tre puntate. È possibile seguirla ogni venerdì, in prima serata su Canale5. Gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity. La programmazione completa:

Prima puntata in onda venerdì 30 gennaio;

Seconda puntata in onda venerdì 6 febbraio;

Terza puntata in onda venerdì 13 febbraio.

Dove è stata girata la fiction di Canale 5

La fiction Colpa dei sensi è stata girata tra Roma e le Marche. Tra le location che fanno da sfondo alle puntate anche Ancona, Fermo, Porto San Giorgio, Fabriano, Genga e Fossombrone.