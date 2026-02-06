Perché Colpa dei sensi non va in onda stasera 6 febbraio e quando ci sarà la prossima puntata con Gabriel Garko

Colpa dei sensi non va in onda stasera venerdì 6 febbraio. Slitta la puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Perché cambia la programmazione di Canale5 e quando ci sarà la prossima puntata.

Colpa dei sensi non va in onda stasera, venerdì 6 febbraio. Gli spettatori dovranno attendere per assistere alla seconda puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Cambia la programmazione di Canale5. Vediamo perché è stata fatta questa scelta, quando andrà in onda la prossima puntata di Colpa dei sensi e cosa vedremo stasera alle 21:20 su Canale5.

Perché Colpa dei sensi non va in onda e quando torna in TV. Stasera è prevista la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026. Rai1 seguirà l'evento con una lunga diretta, che avrà inizio alle ore 19:45 e si protrarrà fino alle ore 23, quando passerà la palla al racconto della giornata del programma Notti Olimpiche. È plausibile che Mediaset abbia voluto evitare che la serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo si scontrasse con l'evento.

La seconda puntata di Colpa dei sensi andrà in onda martedì 10 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Qui le anticipazioni del prossimo episodio. Nella trama numerosi colpi di scena. Davide continuerà a indagare sull'amante della madre. Laura avrà un malore. Il marito Enrico si insospettirà e la costringerà a sottoporsi a una serie di controlli per scoprire la causa di questo improvviso malessere.

Io sono Farah in onda al posto di Colpa dei sensi. Per sostituire la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap turca Io sono Farah. Dalle ore 22:00 a 00:30 andranno in onda ben quattro episodi della serie. Nella trama, Farah escogiterà un piano per appropriarsi del video con cui Behnam la tiene in pugno. Poi, la donna desterà grande preoccupazione perché perderà i sensi mentre si trova in un ristorante. Sarà soccorsa e portata in ospedale. Tahir assisterà alla scena e si precipiterà anche lui in ospedale, cercando di non farsi notare.